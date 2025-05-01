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На Миколаївщині за добу сталося 10 пожеж, одна з яких через російський обстріл

Пожежа на Миколаївщині 30 квітня, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині 30 квітня, фото: ДСНС

Протягом 30 квітня та в ніч на 1 травня рятувальники Миколаївщини десять разів виїжджали на виклики щодо пожеж. Одна з них виникла внаслідок російської атаки.

Як повідомили у ДСНС Миколаївської області, зранку 1 травня у Куцурубській громаді після влучання дрона FPV зайнявся дах нежитлового будинку. Загоряння на площі 15 квадратних метрів ліквідували співробітники 22-ї пожежно-рятувальної частини. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Ще одна пожежа сталася напередодні на території торгового центру у Заводському районі Миколаєва. Займання площею 20 квадратних метрів було оперативно ліквідовано міськими підрозділами ДСНС.

У житловому секторі зафіксовано два інциденти. У селі Криве Озеро-2 Первомайського району загорівся сарай на приватній ділянці. Вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів, проте вогнеборцям вдалося запобігти знищенню легкового автомобіля, що стояв поруч. У Доманівці Вознесенського району палала ще одна господарча будівля. Пожежу вдалося зупинити до того, як вона перекинулася на сусідні об’єкти.

Окрім цього, шість разів пожежні підрозділи гасили займання сміття, сухої трави та очерету. Вогонь охопив понад 3 гектари території у садовому товаристві «Лазурне» Веснянської громади, а також у селах Зайчевське, Ясна Поляна, Михалкове, Новоданилівка та в самому Миколаєві.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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