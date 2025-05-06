Росіяни обстріляли десятки населених пунктів Херсонщини: є загиблий та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби Херсонщина знову опинилася під обстрілом росіян. Ворог застосував дрони, артилерію та авіацію для атак на понад три десятки населених пунктів області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Про це 6 травня повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під російським вогнем опинилися житлові райони та об'єкти соціальної інфраструктури. Було пошкоджено дві багатоповерхівки, дев’ять приватних будинків, стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та кілька приватних автомобілів.

Нагадаємо, що росіяни також атакували і Миколаївську область. Увечері 5 травня ударний дрон атакував Коблівську громаду. Внаслідок влучання була пошкоджена будівля дитячо-оздоровчого центру.

Крім того, вночі 6 травня російські війська атакували дронами Одеський район. Внаслідок удару було зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури, загинула людина.