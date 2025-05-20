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У Херсоні оштрафували водія, який припаркувався в забороненому місці, ховаючись від дронів

У Херсоні поліцейські виписали штраф водієві, який припаркувався в недозволеному місці, ховаючись від російських дронів.

Відео інциденту з’явилося в соцмережах, повідомляє «Мост».

На записі чоловік пояснює, що зупинив авто під деревами, щоб уникнути удару дрона, але на нього склали протокол. За його словами, в небі в цей момент кружляло кілька безпілотників.

Нагадаємо, що сьогодні в одному з районів Херсона російські війська з дрона атакували пасажирський автобус комунального підприємства. Внаслідок удару постраждала 65-річна жінка.

Раніше головна редакторка херсонського видання «Кавун.City» Євгенія Вірлич розповідала, що у Херсоні літають російські дрони з вибухівкою, які буквально влаштовують полювання на людей на вулицях. Вона зазначала, що жителі міста навіть просять розповсюджувати інформацію про це і про те, як поводитися.

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