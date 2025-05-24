Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині за добу загинули двоє людей, 13 — поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото Нацполіції, для ілюстрації

Внаслідок російської збройної агресії на Херсонщині минулої доби загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це 24 травня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські війська упродовж доби обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області. Били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджені три багатоповерхівки, 12 приватних будинків, спортивний майданчик та гараж.

Також російська армія чотири рази атакувала Миколаївську область. В одному із сіл внаслідок удару було пошкоджено два приватні будинки.

Крім цього, вночі 24 травня російські війська атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Через що в кількох районах столиці спалахнули пожежі.