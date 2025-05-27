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Російський дрон скинув вибухівку на комунальників у Херсоні: поранено шістьох людей

Росіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВАРосіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Вранці 27 травня у Корабельному районі Херсона дрон скинув вибухівку на працівників комунального підприємства. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Вибухівка впала на службовий автомобіль бригади комунального підприємства «Парки Херсона». Працівники саме їхали закривати плитами вікна в об’єкті соціальної інфраструктури після попереднього обстрілу.

Унаслідок атаки поранення отримали жінки 44 і 61 року та чоловіки 43, 49, 58 і 67 років. У всіх — мінно-вибухові травми та контузії. Зазначається, що медики проводять дообстеження та надають допомогу.

Росіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВАРосіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВА
Росіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВАРосіяни скинули вибухівку з дрона на авто комунальників у Херсоні. Фото: Херсонська МВА

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область із артилерії, скидали вибухівку з дронів та завдавали авіаударів. Унаслідок обстрілів поранено вісьмох людей, серед них — двоє дітей.

Крім цього, у Херсонській області тимчасово припинили подачу газу до трьох населених пунктів на правобережжі через пошкодження обстрілами газопроводу високого тиску.

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