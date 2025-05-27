  • вівторок

    27 травня, 2025

  • 19.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 27 травня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 19.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Доба на Херсонщині: поранені 8 людей, пошкоджені будинки, газопровід і вежа зв’язку

Обстріл Херсона. Фото: suspilne.media, для ілюстраціїОбстріл Херсона. Фото: suspilne.media, для ілюстрації

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область із артилерії, скидали вибухівку з дронів та завдавали авіаударів.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Крупиця, Червоний Маяк, Томарине, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка та місто Херсон.

Пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватних будинки, газопровід, стільникову вежу та кілька автомобілів. Унаслідок обстрілів поранено вісьмох людей, серед них — двоє дітей.

Нагадаємо, також 26 травня російські FPV-дрони двічі били по Миколаївщині. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок, в іншому — два приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали двоє людей.

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки дронів на Миколаївщині: поранені двоє людей, пошкоджені будинки і авто
Латвія передала Україні ще 1500 ударних дронів
Трамп може ввести нові санкції проти Росії вже цього тижня, — WSJ
Реклама

Читайте також:

новини

«Комунікують з НСЗУ та залучають гуманітарну допомогу», — у Сєнкевича відповіли, чому не можна скорочувати міськздоров‘я у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Медики у Миколаєві звернулись до Кіма та Сєнкевича: «Терпимо психологічний натиск управління охорони здоров’я щодо ліквідації»

Катерина Середа
новини

Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

Світлана Іванченко
новини

«Не ідеальна, але відповідатиме санітарним нормам», — в Держагентстві відновлення відповіли, якою буде якість води у кранах миколаївців цьогоріч

Юлія Бойченко
новини

У Львові затримали бізнесмена, який фігурує у корупційній справі ЖКГ Миколаєва — суд відправив його в СІЗО

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп може ввести нові санкції проти Росії вже цього тижня, — WSJ
Латвія передала Україні ще 1500 ударних дронів
Атаки дронів на Миколаївщині: поранені двоє людей, пошкоджені будинки і авто

«Комунікують з НСЗУ та залучають гуманітарну допомогу», — у Сєнкевича відповіли, чому не можна скорочувати міськздоров‘я у Миколаєві

Латвія передала Україні ще 1500 ударних дронів

Атаки дронів на Миколаївщині: поранені двоє людей, пошкоджені будинки і авто