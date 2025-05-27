Доба на Херсонщині: поранені 8 людей, пошкоджені будинки, газопровід і вежа зв’язку

Обстріл Херсона. Фото: suspilne.media, для ілюстрації

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсонську область із артилерії, скидали вибухівку з дронів та завдавали авіаударів.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під вогнем опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Понятівка, Берислав, Нововоронцовка, Крупиця, Червоний Маяк, Томарине, Шевченківка, Хрещенівка, Веселе, Осокорівка, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Новоолександрівка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Томина Балка та місто Херсон.

Пошкоджено дві багатоповерхівки, чотири приватних будинки, газопровід, стільникову вежу та кілька автомобілів. Унаслідок обстрілів поранено вісьмох людей, серед них — двоє дітей.

Нагадаємо, також 26 травня російські FPV-дрони двічі били по Миколаївщині. В одному із сіл було пошкоджено приватний будинок, в іншому — два приватні будинки та автомобіль. Поранення отримали двоє людей.