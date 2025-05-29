За добу на Миколаївщині сталося шість пожеж, одна — через обстріл
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- Марія Хаміцевич
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11:39, 29 травня, 2025
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Протягом 28 травня та в ніч на 29 травня рятувальники шість разів залучалися до гасіння пожеж. Одна з них виникла внаслідок російського удару.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Куцурубська громада:
О 11:02 надійшло повідомлення про займання внаслідок влучання FPV-дрона. У селі загорівся дах нежитлового будинку та суха трава на відкритій території. Пожежу на площі 1000 квадратних метрів ліквідували рятувальники.
Первомайськ:
У приватному будинку горіла покрівля, вогнеборці ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів.. Причина — коротке замикання електромережі.
Олександрівка, Вознесенський район:
Горіла покрівля житлового будинку. Загальна площа займання — 100 квадратних метрів. Пожежу загасили, її причина встановлюється.
Миколаїв:
Рятувальники ліквідували загоряння сміття у двох металевих контейнерах на площі 2 квадратні метри.
Первомайський район, траса Н-24:
На 62-му кілометрі автодороги «Благовіщенське — Миколаїв» під час руху загорівся легковий автомобіль Mazda-121. Вогнем знищено салон і панель управління. Пожежу площею 4 квадратні метри ліквідували рятувальники. Причина — несправність електросистеми авто.
Лугове, Коблівська громада:
На приватній території загорілися автомобіль і сарай. Пожежу площею 60 квадратних метрів ліквідували. Причина встановлюється.
Нагадаємо, раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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