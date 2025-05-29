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За добу на Миколаївщині сталося шість пожеж, одна — через обстріл

Пожежа в Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області, фото: ДСНС

Протягом 28 травня та в ніч на 29 травня рятувальники шість разів залучалися до гасіння пожеж. Одна з них виникла внаслідок російського удару.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Куцурубська громада:

О 11:02 надійшло повідомлення про займання внаслідок влучання FPV-дрона. У селі загорівся дах нежитлового будинку та суха трава на відкритій території. Пожежу на площі 1000 квадратних метрів ліквідували рятувальники.

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Первомайськ:

У приватному будинку горіла покрівля, вогнеборці ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів.. Причина — коротке замикання електромережі.

Олександрівка, Вознесенський район:

Горіла покрівля житлового будинку. Загальна площа займання — 100 квадратних метрів. Пожежу загасили, її причина встановлюється.

Миколаїв:

Рятувальники ліквідували загоряння сміття у двох металевих контейнерах на площі 2 квадратні метри.

Первомайський район, траса Н-24:

На 62-му кілометрі автодороги «Благовіщенське — Миколаїв» під час руху загорівся легковий автомобіль Mazda-121. Вогнем знищено салон і панель управління. Пожежу площею 4 квадратні метри ліквідували рятувальники. Причина — несправність електросистеми авто.

Лугове, Коблівська громада:

На приватній території загорілися автомобіль і сарай. Пожежу площею 60 квадратних метрів ліквідували. Причина встановлюється.

Нагадаємо,  раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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