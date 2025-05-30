Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

Жителі мікрорайону Тернівка у Миколаєві здивовані тим, що співробітники комунального підприємства «Миколаївські парки» доглядають за прибудинковою територією приватного домоволодіння.

Відповідні фото і відео вони надіслали у редакцію «МикВісті» та розповіли, що навколо інших будівель по цій вулиці подібних робіт не проводилось.

За їх словами, комунальники працювали біля приватного будинку сьогодні, 30 травня. Співробітники КП «Миколаївські парки» не змогли надати відповідь, чи дійсно власник будинку замовив цю послугу на комерційній основі й запропонували звернутися до керівництва комунального підприємства.

— Цікаво, чи буде далі Тернівка прибиратися біля кожного приватного будинку, чи це така просто акція? Якось дуже дивно, — дивуються містяни.

Вдень 30 травня комунальники прибирали територію приватного домоволодіння у Тернівці. Фото «МикВісті» надіслали читачі Вдень 30 травня комунальники прибирали територію приватного домоволодіння у Тернівці. Фото «МикВісті» надіслали читачі Вдень 30 травня комунальники прибирали територію приватного домоволодіння у Тернівці. Фото «МикВісті» надіслали читачі

Водночас місцеві також скаржаться, що поблизу у сквері вже відсутній належний догляд за зеленою зоною.

— Неподалік Тернівки є парк, і працівники КП «Миколаївські парки» кажуть, що в них вистачає людей, техніки. Тому полив на нас, рослини посадити доглядати маємо ми. Дуже дивно та якось неприємно, — написали мешканці у зверненні до редакції.

«МикВісті» зв’язалися із заступником директора «Миколаївських парків» з виробничої діяльності Олександром Брижатим й попросили пояснити, чому комунальники доглядають прибудинкову територію приватного будинку.

Він відповів, що робота на приватних територіях можливе у разі укладання договору з юридичною особою. Однак, чи була укладена така угода, наразі відповісти не зміг.

Реклама

— Приватні будинки ми точно не прибираємо. Якщо є якісь звернення від субʼєктів господарювання, ми вкладаємо договір, наприклад з утримання території. У приватному секторі ми відпрацьовуємо звернення стосовно звалищ гілля, сміття. Приватні будинки або я не памʼятаю, або у нас є договори з утримання приватних будинків. На даний час не можу сказати, чи є такий договір щодо цієї території, — сказав Олександр Брижатий.

Як працює КП «Миколаївські парки»?

Фінансування комунального підприємства «Миколаївські парки» за останні п’ять років значно зросло — з 8,6 мільйона гривень у 2020 році до 167,2 мільйона гривень у 2023 році. Цьогорічний бюджет підприємства складає 144 мільйони гривень, що трохи менше, ніж у попередньому році.

Водночас станом на серпень 2024 року на комунальному підприємстві працювали 262 штатні одиниці. Це у шість разів більше у порівнянні з 2021 роком, коли цей показник складав 39 осіб. Однак підприємству потрібно ще близько 400 штатних осіб, сказав директор Дмитро Чучмай.

У липні 2024 року «МикВісті» опублікували відео, як комунальники у 40-градусну спеку «косили» пилюку в центрі Миколаєва. Після цього на комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на цю публікацію. Вони пояснили, що на Соборній робітники тримером вигрібали листя та косили траву, якщо вона траплялася.

Загалом вартість автопарку підприємства оцінюється у 35 мільйонів гривень. У січні 2025 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» запрошувало на роботу нових працівників.

Також депутати Миколаївської міської ради вчетверте не підтримали проєкт рішення про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства «Миколаївські парки».

Читайте також статтю «МикВісті» «Як комунальне підприємство «Парки» озеленює Миколаїв під час війни?».