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КП «Миколаївські парки» розширює команду: запрошують нових працівників

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» шукає нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:

  • Озеленювач — 9157 гривень; 
  • Майстер дільниці — 17805 гривень;
  • Технік-гідротехнік — 12463 гривень.

У повідомленні додали, що підприємство проводить бронювання співробітників. Також проходить різноманітне навчання та підвищення розрядності (на професію озеленювач).

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436

Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua

Нагадаємо, за останній рік кількість безробітних у Миколаєві зросла на 11% — станом на 1 листопада 2024 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 715 осіб, тоді як 1 листопада 2023 року кількість безробітних становила 643 людини.

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