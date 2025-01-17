КП «Миколаївські парки» розширює команду: запрошують нових працівників

Техніка комунального підприємства «Миколаївські парки». Архівне фото «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» шукає нових працівників.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Зазначається, що наразі потребують наступних фахівців:

Озеленювач — 9157 гривень;

Майстер дільниці — 17805 гривень;

Технік-гідротехнік — 12463 гривень.

У повідомленні додали, що підприємство проводить бронювання співробітників. Також проходить різноманітне навчання та підвищення розрядності (на професію озеленювач).

Якщо зацікавила вакансія телефонуйте за номером: +380938197436

Також надсилайте свої резюме на електрону пошту: o.saldyha@mkrada.gov.ua

Нагадаємо, за останній рік кількість безробітних у Миколаєві зросла на 11% — станом на 1 листопада 2024 року на обліку в центрі зайнятості перебувають 715 осіб, тоді як 1 листопада 2023 року кількість безробітних становила 643 людини.