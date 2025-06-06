  • пʼятниця

    6 червня, 2025

  • 29.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 червня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 29.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Внаслідок ДТП в Миколаєві загинули водій та пасажир. Фото: патрульна поліція Миколаївської областіВнаслідок ДТП в Миколаєві загинули водій та пасажир. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

Автівка, яка 6 червня вилетіла на пішохідну зону на проспекті Центральному в Миколаєві та врізалась у дерева, рухалась із надмірною швидкістю.

Про це повідомив у коментарі «МикВісті» речник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко.

Камера спостереження на одному з тролейбусів Миколаєва зафіксувала на відео ранкову смертельну аварію на проспекті Центральному, де автомобіль буквально вилетів на пішохідну зону та врізався в дерева.

На записі з камер відеоспостереження видно, що за легковиком їхав патрульний автомобіль. У поліції пояснюють: екіпаж не переслідував порушника, а відреагував на ситуацію вже після аварії.

— Десь у районі вулиці Водопровідної автомобіль пролетів повз наш екіпаж на шаленій швидкості. І буквально за 10–15 секунд він уже влетів у пішохідну зону. Патрульні, побачивши це, одразу увімкнули проблискові маячки й поїхали на місце. Все відбулося менш ніж за хвилину. Ні переслідування, ні перегонів не було, — зазначив Віталій Душко.

Як відомо, сьогодні зранку, 6 червня, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево. В результаті зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. 

Останні новини про: ДТП

ДТП та пограбування у Первомайську: водійку притягнули до адмінвідповідальності, її знайомого — затримали
На проспекті у Миколаєві в аварії загинули двоє чоловіків: їх авто влетіло у дерево
«Страшні кадри», — мер Миколаєва показав відео ранкової аварії на проспекті, де двоє загиблих
Реклама

Читайте також:

новини

Виконком Миколаєва планує відмовити у розміщенні реклами у центрі

Аліна Квітко
новини

Безпека для дітей: у Миколаєві облаштували підземний садочок

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві змінять правила руху на окремих вулицях

Аліна Квітко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: гід подіями для дорослих і дітей

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Аліна Квітко

Останні новини про: ДТП

«Страшні кадри», — мер Миколаєва показав відео ранкової аварії на проспекті, де двоє загиблих
На проспекті у Миколаєві в аварії загинули двоє чоловіків: їх авто влетіло у дерево
ДТП та пограбування у Первомайську: водійку притягнули до адмінвідповідальності, її знайомого — затримали

«Наша ціль — найкраща вода в Україні», — керівник водоканалу про новий водогін та очисні для Миколаєва

«Завершено на 90%», — підрядник розповів про готовність водогону для Миколаєва і труднощі в роботі

В Миколаївській ОВА розповіли про стан постраждалого після FVP-атаки по Куцурцубській громаді

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні