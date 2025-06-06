Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві

Внаслідок ДТП в Миколаєві загинули водій та пасажир. Фото: патрульна поліція Миколаївської області

Автівка, яка 6 червня вилетіла на пішохідну зону на проспекті Центральному в Миколаєві та врізалась у дерева, рухалась із надмірною швидкістю.

Про це повідомив у коментарі «МикВісті» речник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко.

Камера спостереження на одному з тролейбусів Миколаєва зафіксувала на відео ранкову смертельну аварію на проспекті Центральному, де автомобіль буквально вилетів на пішохідну зону та врізався в дерева.

На записі з камер відеоспостереження видно, що за легковиком їхав патрульний автомобіль. У поліції пояснюють: екіпаж не переслідував порушника, а відреагував на ситуацію вже після аварії.

— Десь у районі вулиці Водопровідної автомобіль пролетів повз наш екіпаж на шаленій швидкості. І буквально за 10–15 секунд він уже влетів у пішохідну зону. Патрульні, побачивши це, одразу увімкнули проблискові маячки й поїхали на місце. Все відбулося менш ніж за хвилину. Ні переслідування, ні перегонів не було, — зазначив Віталій Душко.