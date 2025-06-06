Летів на шаленій швидкості: патрульна поліція про смертельну аварію на проспекті в Миколаєві
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- Аліна Квітко
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13:00, 06 червня, 2025
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Автівка, яка 6 червня вилетіла на пішохідну зону на проспекті Центральному в Миколаєві та врізалась у дерева, рухалась із надмірною швидкістю.
Про це повідомив у коментарі «МикВісті» речник управління патрульної поліції в Миколаївській області Віталій Душко.
Камера спостереження на одному з тролейбусів Миколаєва зафіксувала на відео ранкову смертельну аварію на проспекті Центральному, де автомобіль буквально вилетів на пішохідну зону та врізався в дерева.
На записі з камер відеоспостереження видно, що за легковиком їхав патрульний автомобіль. У поліції пояснюють: екіпаж не переслідував порушника, а відреагував на ситуацію вже після аварії.
— Десь у районі вулиці Водопровідної автомобіль пролетів повз наш екіпаж на шаленій швидкості. І буквально за 10–15 секунд він уже влетів у пішохідну зону. Патрульні, побачивши це, одразу увімкнули проблискові маячки й поїхали на місце. Все відбулося менш ніж за хвилину. Ні переслідування, ні перегонів не було, — зазначив Віталій Душко.
Як відомо, сьогодні зранку, 6 червня, близько 6:00 на перехресті вулиці Бузника та проспекту Центрального водій автомобіля Audi не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, після чого автівка врізалась у дерево. В результаті зіткнення 29-річний водій та 57-річний пасажир загинули на місці події. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.
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