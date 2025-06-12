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На Херсонщині близько 53 тис. абонентів залишаються без світла

Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»

На Херсонщині близько 53 тисячі абонентів залишаються без електроенергії через серйозні пошкодження енергосистеми. В регіоні діють графіки погодинних відключень, а Пункти незламності працюють у посиленому режимі.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Він зазначив, що ситуація залишається складною, тривають аварійно-відновлювані роботи. 

— Ситуація залишається складною. Приблизно 53 тисячі абонентів залишаться без світла. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, аби найшвидше відновити енергопостачання, але на жаль, назвати терміни, коли ситуацію вдасться стабілізувати не можу. Це залежить від багатьох факторів, серед яких і безпекова ситуація. Наші енергетики навчилися робити неможливе, то будемо сподіватися, що найближчим часом ми відновимо електропостачання, — розповів Олександр Прокудін

За його словами, наразі в області більш ніж 160 пунктів Незламності, ще 32 — готові до відкриття.  Усі пункти мають запаси води, освітлення, інтернет, аптечки, місця для відпочинку та підзарядки мобільних пристроїв. Тож за потреби жителі області можуть приходити, аби звʼязатися з рідними чи підзарядити гаджети.

Раніше влада закликала херсонців готуватись до тривалої відсутності світла. В регіоні  запровадили погодинні відключення електроенергії

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