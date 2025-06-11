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Блекаут на Херсонщині: в регіоні запроваджують графік відключень світла

Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»Миколаївці під час блекауту, заряджають техніку в супермаркетах, магазинах та на пошті. Архівне фото: «МикВісті»

На Херсонщині запроваджують погодинні відключення електроенергії. Ситуація в енергетичній системі залишається складною, через російські обстріли.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, зараз АТ «Херсонобленерго» формує графіки відключень — їх мають оприлюднити вже завтра, 12 червня.

Прокудін наголосив, що аварійні роботи тривають, і енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію.

— Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики докладають максимальних зусиль, щоб відновити електропостачання, — зазначив Олександр Прокудін. 

Раніше влада закликала херсонців готуватись до тривалої відсутності світла.

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