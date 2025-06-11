РФ атакувала енергетичний об'єкт на Херсонщині: можливі перебої зі світлом

Фахівці лагодять електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

У середу, 11 червня, РФ атакувала енергетичний об'єкт у Херсонський області. Наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки ударів, населення просять підготуватися до тривалої відсутності світла.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

— Ситуація з електропостачанням на Херсонщині — складна. Російські війська атакували важливий енергетичний об'єкт. Енергетики роблять все можливе, аби ліквідувати наслідки ударів і повернути електропостачання в оселі мешканців регіону, — зазначив Олександр Прокудін.

Начальник ОВА зазначив, що всі необхідні служби та відомства надають потрібну допомогу, втім, спрогнозувати термін відновлювальних робіт, поки що, не можливо.

— Жителі регіону, прошу вас поставитися із розумінням і підготуватися до тривалої відсутності електропостачання, — акцентував Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що упродовж доби російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали п’ятеро мирних жителів.