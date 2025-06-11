  • середа

    11 червня, 2025

  • 24°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 11 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 24° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали п’ятеро мирних жителів.

Про це 11 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Білозерка, Комишани, Берислав, Станіслав, Козацьке, Веселе та інші населені пункти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, десять приватних осель, господарську споруду, гараж та автомобілі.

Також росіяни обстріляли Миколаївську, Харківську та Одеську область. У Харкові внаслідок обстрілів загинули двоє людей, а кількість поранених зросла до 57, серед них — восьмеро дітей.

Останні новини про: Війна в Україні

В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації
Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною
Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти
Реклама

Читайте також:

новини

Експерти підрахували вартість енергомодернізації багатоповерхівки в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Депутати Миколаївської міськради звернуться до ВР через законопроєкт, що може скоротити мережу ліцеїв

Аліна Квітко
новини

Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Аліна Квітко
новини

Журналісти перевірили, чи забезпечені укриттями одеські пляжі

Юлія Бойченко
новини

Водоканал планує повністю оновити мережі у Корабельному районі Миколаєва

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

Нічна атака на Харків: двоє загиблих і десятки поранених, серед них діти
Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною
В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації

На Миколаївщині аварійне відключення електроенергії: світла не було по всій області

Аліса Мелік-Адамян

В Україні більшість церков втратили право бронювати священників від мобілізації

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Сили ППО знищили чотири «Шахеди» над Миколаївщиною