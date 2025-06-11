Росія обстріляла 27 населених пунктів Херсонщини, є поранені

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Упродовж доби російські війська обстріляли 27 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали п’ятеро мирних жителів.

Про це 11 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Білозерка, Комишани, Берислав, Станіслав, Козацьке, Веселе та інші населені пункти. Пошкоджено багатоповерховий будинок, десять приватних осель, господарську споруду, гараж та автомобілі.

Також росіяни обстріляли Миколаївську, Харківську та Одеську область. У Харкові внаслідок обстрілів загинули двоє людей, а кількість поранених зросла до 57, серед них — восьмеро дітей.