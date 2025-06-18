На Дніпропетровщині депутатка облради фіктивно «служила» в ЗСУ заради іміджу і зарплати, — ДБР

На Дніпропетровщині депутатка облради фіктивно «служила» в ЗСУ. Фото: ДБР

На Дніпропетровщині депутатку обласної ради викрили на фейковій військовій службі.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, жінка вирішила підвищити власну політичну популярність, оформившись до лав ЗСУ лише на папері. Разом з позитивним іміджем вона отримувала й гроші з бюджету.

За даними джерела «Української Правди», йдеться про депутатку обласної ради Маріанну Мірошниченко.

Маріанна Мірошніченко. Фото з сайту облради

Зазначається, що у 2023 році вона пройшла медичну комісію і стала придатною до служби. Після цього її зарахували до навчального центру, де вона мала пройти базову підготовку. Але, як встановили слідчі, на навчання вона фактично не ходила — замість цього приїздила на кілька формальних зустрічей з водієм, а далі займалася особистими справами.

Правоохоронці зазначають, що організувати цю схему їй допомагав знайомий заступник командира військової частини. Він домовився з керівником навчального центру, аби жінку просто зарахували до списків, але не залучали до справжньої служби.

На Дніпропетровщині депутатка облради фіктивно «служила» в ЗСУ. Фото: ДБР На Дніпропетровщині депутатка облради фіктивно «служила» в ЗСУ. Фото: ДБР На Дніпропетровщині депутатка облради фіктивно «служила» в ЗСУ. Фото: ДБР

За інформацією ДБР, після фіктивного навчання депутатку перевели до частини, де служив її знайомий. Там її «працевлаштували» на кілька посад, від оператора безпілотних комплексів до зв’язківця, але все залишалося лише на папері.

Липова служба тривала, поки ДБР не викрило схему. За цей час депутатка незаконно отримала понад 200 тисяч гривень зарплати, які витрачала на власні потреби.

Їй уже повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві, скоєному в умовах воєнного стану за попередньою змовою. Загрожує до 10 років позбавлення волі.

До відповідальності можуть притягнути й інших учасників схеми: начальника навчального центру та заступника командира частини. Наразі вирішується питання щодо їхнього арешту.

Нагадаємо, що 4 червня у Корабельному районному суді Миколаєва пройшло засідання у справі депутата Миколаївської міської ради від «ОПЗЖ» Олега Афанасьєва. Чоловіка обвинувачують у заволодінні зерном на майже 900 тисяч доларів, що належало місцевій агропідприємиці Оксані Сольській.