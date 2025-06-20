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Півтора метра води в підвалі: у Миколаєві затопило будинки через прорив труби

Змінено 13:40 — додано уточнюючу інформацію

У Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центрУ Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центр

У Миколаєві через аварію на мережі затопило підвали будинків по вулиці Театральній, 27. Мешканці скаржаться на повільну реакцію щодо проблеми комунальників.

Як пише у Facebook- групі контакт-центру при Миколаївській міській раді Катерина Войтович, 17 червня в їхньому будинку сталася серйозна аварія на водопровідній мережі — прорвало трубу в підвалі будинку.

Через це приміщення затопило водою до півтора метра. Воду перекрили лише пізно ввечері. За словами жінки, 18 та 19 червня вдень жодних дій з боку водоканалу або ДСНС не було.

Також за її словами, вода прибуваючи також затопила підвали сусідніх будинків, є просідання ґрунту, а люди залишились без водопостачання. 

У Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центрУ Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центр
У Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центрУ Миколаєві затопило будинки. Фото: Facebook/ контакт-центр

Зранку 20 червня авторка посту повідомила, що комунальники почали лагодити трубу.

«Вчора ввечері відкачали воду з підвалу, зранку працюють фахівці», — зазначила вона.

Просідання ґрунту біля будинків. Фото: Facebook/ контакт-центрПросідання ґрунту біля будинків. Фото: Facebook/ контакт-центр
Просідання ґрунту біля будинків. Фото: Facebook/ контакт-центрПросідання ґрунту біля будинків. Фото: Facebook/ контакт-центр

Раніше повідомлялося, що мешканці Миколаєва обурені постійними купами сміття біля будинків на вулиці Олійника 34, які незрозуміло хто має прибирати. Після цього управляюча компанія «Місто для людей Миколаїв» заявила, що до зони їхньої відповідальності не належить прибирання території навколо контейнерів для сміття за адресою вулиця Олійника, 34. 

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