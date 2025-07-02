За добу на Миколаївщині сталося 44 пожежі: горіли будинки та поля
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- Марія Хаміцевич
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11:11, 02 липня, 2025
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1 липня та в ніч проти 2 липня на Миколаївщині сталися 44 пожежі. Із них 36 — на відкритих територіях, ще 4 — у житловому секторі, а також 4 займання сталися на приватних територіях, де горіли сухостій і поле з ячменем.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Дві пожежі виникли через обстріли в Куцурубській громаді. В одному випадку горів гектар сухої трави, в іншому — нежитловий будинок. Вогонь вдалося загасити, а також не допустити його поширення на чотири житлові будинки поряд.
Рятувальники загалом врятували від вогню 8 житлових будинків, 5 господарчих споруд, 1 гараж, а також посіви: 40 гектарів гороху і 30 гектарів ріпаку.
Унаслідок пожеж вогнем знищено одну господарчу споруду та 2 гектари пшениці. Ще дві споруди — пошкоджені. Загальна площа, яку пройшов вогонь, перевищила 26 гектарів.
Нагадаємо, що за добу до цього на Миколаївщині сталися також пʼять пожеж на полях. Знищено понад 520 гектарів зернових культур.
Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.
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