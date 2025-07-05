Понад десять пожеж за добу: на Миколаївщині горіли будинки, авто і солома

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 4 липня та в ніч проти 5 липня у Миколаївській області виникло 11 пожеж, дві з яких сталися внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Куцурубській громаді через падіння уламків боєприпасів загорілися суха трава на площі 3 гектари та дах порожнього будинку. Вогонь в обох випадках ліквідували.

Інші інциденти сталися внаслідок побутових причин. У селі Степове горіла господарча споруда, у Казанці — автомобіль ВАЗ. У Миколаєві зайнялася квартира в триповерхівці, постраждалий чоловік відмовився від госпіталізації.

Також вогонь охопив господарчі споруди та суху траву у селах Добра Криниця, Знам’янка, Новокрасне та Інгулка. У деяких випадках згоріли покрівлі нежитлових будівель і десятки тюків соломи.

В усіх випадках займання ліквідовані. Постраждалих немає. Причини пожеж встановлюють фахівці.

Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Ліквідація пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС повідомляли, що протягом 2025 року у Миколаївській області сталося 1857 пожеж, з яких 1233 — на відкритих територіях та у природних екосистемах. Це становить понад 66% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2025 року за порушення правил пожежної безпеки в екосистемах Миколаївщини склали 114 адміністративних протоколів і постанов. Винних осіб притягнули до відповідальності.