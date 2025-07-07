В Одесі згорів евакуаційний автомобіль бойової медикині з Києва. Фото: Катерина Ножевнікова

В Одесі згорів евакуаційний автомобіль бойової медикині Наталії Тарасової. Пожежа сталася у дворі багатоповерхівки, де жінка тимчасово мешкала, очікуючи переведення до нового підрозділу.

Про це у понеділок, 7 липня, повідомила голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова.

Разом із автівкою згоріло все її професійне та особисте оснащення: медичне обладнання, військова форма, тактичні аптечки, дефібрилятор, старлінк, а також речі, зібрані для сина Наталії — військового медика на фронті.

— Тобто згоріло все «життя» Наталі, яким вона живе останні роки. Не згоріла тільки кушетка ... Кушетка, на який Наталя вивезла і врятувала десятки захисників, — повідомила Катерина Ножевнікова.

За словами Катерини пожежа сталася декілька днів тому. Рятувальники прибули приблизно через десять хвилин, але цього часу вистачило, щоб вогонь повністю знищив салон автомобіля. На місці події працювали поліція та криміналісти. Триває розслідування причин займання.

В Одесі згорів евакуаційний автомобіль бойової медикині з Києва. Фото: Наталія Тарасова В Одесі згорів евакуаційний автомобіль бойової медикині з Києва. Фото: Наталія Тарасова В Одесі згорів евакуаційний автомобіль бойової медикині з Києва. Фото: Катерина Ножевнікова

Наталія Тарасова зазначила, що збитки оцінюють щонайменше у 750 тисяч гривень.

— І це удар не по мені, не по нашій з Денисом Тарасовим власності. Це — пряме влучання внутрішнього ворога в підтримку боєздатності України, — зазначила Наталія Тарасова.

Медикиня разом із сином оголосили збір коштів на новий евакуаційний транспорт. За перші 5 годин вдалося зібрати понад 355 тисяч гривень. До збору активно долучаються українці з різних областей.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці в Одесі затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у навмисних підпалах релейних шаф біля залізниці та військове авто.