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На Одещині вирують пожежі: є загибла та поранені

Рятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНС

У кількох районах Одеської області спалахнули масштабні пожежі через спеку та сильний вітер. За останню добу загинула жінка, ще троє людей дістали травми. Вогонь охоплює ліси, поля та суху рослинність.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Загинула жінка, ще троє людей дістали травми протягом минулої доби на Одещині внаслідок загорянь сухої рослинності», — йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні за останню добу сталося 393 пожежі, які охопили понад 383 гектари землі.

Найбільше займання зафіксували саме в Одеській області — 73 випадки. У Миколаївській — 39, у Дніпропетровській і Львівській — по 37.

Рятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНС
Рятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальники застосовують безпілотники для аеророзвідки, щоб швидко виявляти вогнища та оцінювати масштаби пожеж. В ДСНС закликають українців утриматися від випалювання сухостою та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Нагадаємо, що впродовж 7 липня та в ніч проти 8 липня рятувальники 51 раз гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.

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