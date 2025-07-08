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За добу рятувальники загасили більше півсотні пожеж на Миколаївщині: горіли будинки та поля

Пожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНС

Впродовж 7 липня та в ніч проти 8 липня рятувальники рятувальники 51 раз гасили пожежі, які виникли у Миколаївській області.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 

Дві пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів області:

  • у Веснянській громаді зайнялися два дачних будинки та суха трава;
  • за межами села Солончаки горіла суха трава та чагарники. 
Пожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області, липень 2025 року, фото: ДСНС

Чотири рази в області горіли зернові на корені на сільгоспугіддях. Вони виникли у селі Виноградне Коблівської громади, селі Ульянівка Братської громади, на околиці села Врадіївка Врадіївської громади, селі Вівсянівка Софіївської громади.

Ще двічі пшениця горіла на присадибних ділянках в межах житлового сектору: селі Новоєгорівка Баштанської громади та селі Катеринівка Степівської громади. Загальна площа знищеного врожаю склала понад 15 гектарів.

У селі Новоєгорівка, власниця приватного будинку до прибуття рятувальників намагалась самостійно приборкати займання, в результаті чого надихалась продуктами горіння. 38-річну жінку оглянули медики та надали їй допомогу.

Ще одна пожежа вчора сталася за участі автомобіля — у Снігурівці горів автомобіль ВАЗ 2109..

Інші епізоди — це переважно суха трава, сміття, чагарники на відкритих територіях та в межах житлового сектору.  Загальна площа горінь за добу склала понад 108 гектарів. 

«Спільними зусиллями від вогню врятовано 16 житлових будинків і 6 господарчих споруд», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 8 липня російські війська атакували «Шахедами» Веснянську громаду Миколаївської області. Внаслідок чого в селі Надбузьке поранено 51-річного чоловіка — на ранок його стан стабільно важкий.

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