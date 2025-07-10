  • четвер

    10 липня, 2025

  • 27.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Агропідприємство на Одещині повернуло понад ₴4,7 млн грн несплачених податків

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Компанія з Болградського району Одеської області відшкодувала державі мільйонні збитки, завдані через приховування обсягів реалізованої пшениці. Матеріали справи вже передані до суду.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, встановили розбіжності між задекларованими та фактичними обсягами реалізованої сільськогосподарської продукції. Йдеться про понад 5,6 тисячі тонн пшениці орієнтовною вартістю 26 мільйонів гривень.

У БЕБ зазначають, що державному бюджету завдали збитків на майже 4,7 мільйона гривень, і компанія компенсувала зазначену суму.

Директору компанії повідомили про підозру, матеріали справи скерували до суду з обвинувальним актом. Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без цього.

Нагадаємо, що Одеська область стала однією з лідерів серед регіонів України за надходженнями плати за землю. За перші п’ять місяців цього року бюджети громад отримали понад 1,6 мільярда гривень.

Останні новини про: Одещина

На Одещині вирують пожежі: є загибла та поранені
Угорська нафтова компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса-Броди», — ЗМІ
На Одещині прикордонники вилучили ікону з імовірною культурною цінністю
Реклама

Читайте також:

новини

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва: виконком перерозподілив ₴13 млн

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн

Аліна Квітко
новини

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Марія Хаміцевич
новини

В Одесі відремонтують гімназію, пошкоджену через атаки РФ: на це виділили понад ₴6 млн

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині розслідують можливе розкрадання ₴1,9 на ремонтах школи та укриття

Аліна Квітко

Останні новини про: Одещина

На Одещині прикордонники вилучили ікону з імовірною культурною цінністю
Угорська нафтова компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу «Одеса-Броди», — ЗМІ
На Одещині вирують пожежі: є загибла та поранені

Омбудсмана шокували умови, які КП «Бриз» створило для ВПО у Миколаєві

У Миколаєві виставили на продаж перших 8 комунальних об’єктів: найдорожчий коштує ₴2,4 млн

2 години тому

Насичений тиждень у Миколаєві: що подивитися й де відпочити

Головне сьогодні