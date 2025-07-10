Агропідприємство на Одещині повернуло понад ₴4,7 млн грн несплачених податків

Поле у Миколаївській області. Архівне фото: «МикВісті»

Компанія з Болградського району Одеської області відшкодувала державі мільйонні збитки, завдані через приховування обсягів реалізованої пшениці. Матеріали справи вже передані до суду.

Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.

За даними слідства, встановили розбіжності між задекларованими та фактичними обсягами реалізованої сільськогосподарської продукції. Йдеться про понад 5,6 тисячі тонн пшениці орієнтовною вартістю 26 мільйонів гривень.

У БЕБ зазначають, що державному бюджету завдали збитків на майже 4,7 мільйона гривень, і компанія компенсувала зазначену суму.

Директору компанії повідомили про підозру, матеріали справи скерували до суду з обвинувальним актом. Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без цього.

Нагадаємо, що Одеська область стала однією з лідерів серед регіонів України за надходженнями плати за землю. За перші п’ять місяців цього року бюджети громад отримали понад 1,6 мільярда гривень.