Агропідприємство на Одещині повернуло понад ₴4,7 млн грн несплачених податків
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- Світлана Іванченко
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19:56, 10 липня, 2025
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Компанія з Болградського району Одеської області відшкодувала державі мільйонні збитки, завдані через приховування обсягів реалізованої пшениці. Матеріали справи вже передані до суду.
Про це повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області.
За даними слідства, встановили розбіжності між задекларованими та фактичними обсягами реалізованої сільськогосподарської продукції. Йдеться про понад 5,6 тисячі тонн пшениці орієнтовною вартістю 26 мільйонів гривень.
У БЕБ зазначають, що державному бюджету завдали збитків на майже 4,7 мільйона гривень, і компанія компенсувала зазначену суму.
Директору компанії повідомили про підозру, матеріали справи скерували до суду з обвинувальним актом. Йому загрожує штраф з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без цього.
Нагадаємо, що Одеська область стала однією з лідерів серед регіонів України за надходженнями плати за землю. За перші п’ять місяців цього року бюджети громад отримали понад 1,6 мільярда гривень.
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