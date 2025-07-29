Вже 29 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 29.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 29.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Проєкт майбутньої клумби. Ілюстративне фото: Дмитро СічкоПроєкт майбутньої клумби. Ілюстративне фото: Дмитро Січко

У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Працівники КП «Миколаївські парки» вчергове емоційно відреагували на вандалізму. 

Відео з місця події пресслужба підприємства опублікувала у соцмережах.

На кадрах видно понівечені клумби, квіти вирвані із землею. У коментарі до відео представник підприємства не стримував емоцій:

— Миколаївці, я просто не розумію, що у ваших серцях? Якою квіткою потрібно бути в душі, якої людиною, щоб таке вчинити? Зірвати, кинути… Чесно, болить душа, — скаржиться працівник КП «Миколаївські парки». 

На місце викликали поліцію, щоб задокументувати правопорушення й подати відповідну заяву.

У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відеоУ Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відео
У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відеоУ Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що вартість цієї клумби склала один мільйон гривень.

Це вже не перше звернення комунальників. Раніше вони кілька разів висловлювали своє обурення через крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Нагадаємо, що миколаївська екоактивістка Діана Крисінська обурилась, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.

Останні новини про: Екологія

Громада заявила про критичне обміління річки Березань на Миколаївщині: стався масовий мор риби
У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»
«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку
Реклама

Читайте також:

новини

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві очікується послаблення спеки: на півночі області прогнозують дощі, — гідрометцентр

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Масштабна пожежа на Миколаївщині: полум’я стрімко поширюється через вітер

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Екологія

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку
У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»
Громада заявила про критичне обміління річки Березань на Миколаївщині: стався масовий мор риби

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

4 години тому

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 29 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay