«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн
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- Світлана Іванченко
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19:00, 29 липня, 2025
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У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Працівники КП «Миколаївські парки» вчергове емоційно відреагували на вандалізму.
Відео з місця події пресслужба підприємства опублікувала у соцмережах.
На кадрах видно понівечені клумби, квіти вирвані із землею. У коментарі до відео представник підприємства не стримував емоцій:
— Миколаївці, я просто не розумію, що у ваших серцях? Якою квіткою потрібно бути в душі, якої людиною, щоб таке вчинити? Зірвати, кинути… Чесно, болить душа, — скаржиться працівник КП «Миколаївські парки».
На місце викликали поліцію, щоб задокументувати правопорушення й подати відповідну заяву.
Раніше повідомлялось, що вартість цієї клумби склала один мільйон гривень.
Це вже не перше звернення комунальників. Раніше вони кілька разів висловлювали своє обурення через крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.
Нагадаємо, що миколаївська екоактивістка Діана Крисінська обурилась, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.
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