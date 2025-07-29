«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Проєкт майбутньої клумби. Ілюстративне фото: Дмитро Січко

У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Працівники КП «Миколаївські парки» вчергове емоційно відреагували на вандалізму.

Відео з місця події пресслужба підприємства опублікувала у соцмережах.

На кадрах видно понівечені клумби, квіти вирвані із землею. У коментарі до відео представник підприємства не стримував емоцій:

— Миколаївці, я просто не розумію, що у ваших серцях? Якою квіткою потрібно бути в душі, якої людиною, щоб таке вчинити? Зірвати, кинути… Чесно, болить душа, — скаржиться працівник КП «Миколаївські парки».

На місце викликали поліцію, щоб задокументувати правопорушення й подати відповідну заяву.

У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відео У Миколаєві невідомі зірвали квіти з клумби на вулиці Соборній. Скриншот з відео

Раніше повідомлялось, що вартість цієї клумби склала один мільйон гривень.

Це вже не перше звернення комунальників. Раніше вони кілька разів висловлювали своє обурення через крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Нагадаємо, що миколаївська екоактивістка Діана Крисінська обурилась, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу.