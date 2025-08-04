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КП «Парки» затримали підрядників водоканалу на скиді будівельного сміття біля зеленої зони

У Миколаєві в парку Ліски затримали підрядників «Миколаївводоканалу», які скидали будівельне сміття разом із землею неподалік зеленої зони.

Про це в понеділок, 4 серпня, заявили в КП «Миколаївські парки».

Там зазначають, що на місце події викликали поліцію та екологічну інспекцію, які спільно склали акти про порушення.

«Винні понесуть відповідальність згідно із законом. Ми й надалі пильно стежитимемо за дотриманням екологічних норм у межах міських парків і зелених зон. Дякуємо всім небайдужим!», — йдеться у повідомленні. 

КП «Парки» затримали підрядників водоканалу на скиді будівельного сміття біля зеленої зони. Скриншот з відеоКП «Парки» затримали підрядників водоканалу на скиді будівельного сміття біля зеленої зони. Скриншот з відео

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» відповіло на скарги щодо посухи в зелених зонах міста. Вони запевняють, що дерева та кущі у парках поливають, але не посеред дня, а у ранковий та вечірній час.

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