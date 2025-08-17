Майже ₴30 млрд збитків за тиждень: пожежі знищили сотні гектарів природи на Одещині

Пожежі завдали рекордних збитків природі на Одещині. Фото: ДСНС

За останній тиждень пожежі в екосистемах Одещини знищили 296 гектарів природних територій, завдавши майже 29 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники здійснили 457 виїздів для ліквідації загорянь. Для ефективного виявлення вогнищ вони використовують безпілотники, які дозволяють помічати займання з висоти, оперативно повідомляти рятувальників та фіксувати паліїв «на гарячому».

— Це дає змогу локалізувати пожежу ще на ранній стадії і запобігти масштабним втратам, — зазначили у ДСНС Одещини.

Нагадаємо, що влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.

Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:

• 11 серпня — у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів.

• 13 серпня — у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.

• 15 серпня — у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного сектору загорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 — біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.

Також у Миколаєві загорілася суха трава та чагарники на відкритій території, попередньо на Тернівському полігоні.