Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    17 серпня, 2025

  • 19.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 19.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже ₴30 млрд збитків за тиждень: пожежі знищили сотні гектарів природи на Одещині

Пожежі завдали рекордних збитків природі на Одещині. Фото: ДСНСПожежі завдали рекордних збитків природі на Одещині. Фото: ДСНС

За останній тиждень пожежі в екосистемах Одещини знищили 296 гектарів природних територій, завдавши майже 29 мільярдів гривень збитків.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники здійснили 457 виїздів для ліквідації загорянь. Для ефективного виявлення вогнищ вони використовують безпілотники, які дозволяють помічати займання з висоти, оперативно повідомляти рятувальників та фіксувати паліїв «на гарячому».

— Це дає змогу локалізувати пожежу ще на ранній стадії і запобігти масштабним втратам, — зазначили у ДСНС Одещини.

Реклама

Нагадаємо, що влітку 2025 року на Миколаївщині зафіксовано велику кількість пожеж на відкритих територіях та у лісах.

Лише з 8 по 15 серпня вигоріло близько 240 гектарів сухої трави та сміття:

• 11 серпня — у Андріївському лісовому урочищі загорівся хвойний та листяний настил. Дим було видно навіть за 50 кілометрів від Миколаєва. Згоріло близько 40 гектарів

• 13 серпня — у Веселинівській громаді загорівся Варюшинський ліс (близько 2000 кв. м), пожежу швидко ліквідували.

• 15 серпня — у Корабельному районі Миколаєва на відкритій території приватного сектору загорілася суха трава. Під час пожежі постраждала літня жінка. Загалом за цю добу на території області зафіксували 42 пожежі, з них 36 на відкритих територіях, 6 — біля житлових будинків. Вогонь знищив майже 40 гектарів сухої трави, пожнивних залишків, очерету та сміття. Учора полум’я підійшло впритул до приватних будинків: згоріли 4 сараї, ще 2 пошкоджено.

Також у Миколаєві загорілася суха трава та чагарники на відкритій території, попередньо на Тернівському полігоні.

Останні новини про: Пожежі

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники
У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: постраждалого чоловіка госпіталізували
На Миколаївщині за добу ліквідували 54 пожежі — вигоріло понад 65 га
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві стає менше школярів: цьогоріч прогнозують 35 тисяч учнів

Аліна Квітко
новини

«Узгоджуємо», — експерт Філіппов та віцемер Коренєв погодили наміри Данії виділити €14 млн на модернізацію опалення у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

З наступного тижня у Корабельному районі запрацюють два нові тролейбусні маршрути

Ірина Олехнович
новини

Катарська компанія уклала угоду з Мінрозвитку щодо відновлення концесії порту «Ольвія» у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині за добу ліквідували 54 пожежі — вигоріло понад 65 га
У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: постраждалого чоловіка госпіталізували
Під Миколаєвом загорілася суха трава та чагарники

У Миколаєві на проспекті Центральному засохли кущі бірючини

Нові тролейбусні маршрути №11 і №12 у Корабельному районі Миколаєва: графіки руху

18 годин тому

На Миколаївщині за добу ліквідували 54 пожежі — вигоріло понад 65 га

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay