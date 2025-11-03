«Це звичайні акти тероризму», — Кім про останні російські удари по інфраструктурі Миколаєва

Обстріл Миколаєва 3 листопада 2025 року. Фото: Миколаївська ОВА

Кількість обстрілів Миколаєва та області останнім часом суттєво зросла. Під прицілом російської армії насамперед знаходяться об’єкти критичної інфраструктури регіону.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у прямому ефірі «Суспільного».

За його словами, усі ці удари є продовженням так званої енергетичної війни, яку Росія веде проти України.

— Це йде в рамках енергетичної війни, яка є зараз в активній фазі між Росією і Україною щодо критичної інфраструктури. Все ж таки основі цілі — це критична інфраструктура: опалення, електрика, газ, — зазначив Віталій Кім.

Очільник ОВА також прокоментував ранковий удар по господарському супермаркету в місті.

— Звичайна ідея росіян шукати техніку у будівельних супермаркетах. Тому я вважаю, що це акти тероризму, щоб нагадувати, що вони тут є, і щоб люди не розслаблялися, — наголосив він.

Нагадаємо, 3 листопада, близько 02:58, Миколаїв атакували ударні безпілотники «Shahed». Загалом сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили 18 безпілотників «Shahed 131/136» і дронів-імітаторів різних типів. Через російські удари, на Миколаївщині 12 сіл залишились без світла.