Вночі ППО збила 18 безпілотників над Миколаївською областю
- Марія Хаміцевич
•
8:51, 03 листопада, 2025
Вночі 3 листопада сили протиповітряної оборони збили 18 безпілотників «Shahed 131/136» і дронів-імітаторів різних типів.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«У ніч на 3 листопада на Миколаївщині збито/подавлено 18 ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі росіяни атакували Миколаївську область «Шахедами». Внаслідок ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Без світла залишились 12 сіл.
Також один із дронів поцілив у господарський супермаркет. Було пошкоджено будівлі на території СТО, автомобілі та вікна в багатоквартирному будинку.
