На Миколаївщині накопичено майже 5 млн тонн відходів від руйнувань, — ОВА

Відходи руйнації, що зберігаються на міському звалищі. Архівне фото «МикВісті»

Станом на 1 грудня в Миколаївській області накопичено 4 мільйони 778 тисяч 996 тонн відходів, утворених через руйнування будівель і споруд під час бойових дій.

Про це сьогодні, 3 грудня, під час пресбрифінгу розповіла начальниця управління екології Миколаївської обласної військової адміністрації Олександра Єфименко, пишуть «МикВісті».

За її словами, більша частина цих відходів знаходиться на територіях Миколаєва та Снігурівки.

— Станом на 1 грудня в Миколаївській області зафіксовано 7 місць зберігання відходів, утворених через пошкодження та руйнування будівель і споруд під час бойових дій, терористичних атак та диверсій. Це Миколаївська громада, Снігурівська, Новобузька, Інгульська сільська громада, Привільненська та Шевченківська сільські територіальні громади. Щодо обсягів утворених відходів від руйнування станом на 1 грудня, їх кількість складає 4 мільйони 778 тисяч 996 тонн. Більша частина цих відходів порахована на територіях Миколаївської міської територіальної громади та Снігурівської міської територіальної громади, — розповіла Олександра Єфименко.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві інспектори виявили будівельне сміття біля Бузького лиману. Під час перевірки на вулиці Яхтовій у мікрорайоні Варварівка держекоінспектори помітили каміння, бій асфальту та ґрунт, які незаконно викинули у прибережно-захисній смузі. На момент перевірки нових відходів не з’являлося.