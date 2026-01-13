У Миколаєві ліквідовують аварію на дюкері: ремонт триватиме ще близько трьох днів

Ліквідіція аварії на дюкері у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві тривають роботи з ліквідації аварії на дюкері, який забезпечує водопостачання мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка. До робіт залучили КП «Миколаївводоканал» та миколаївське підприємство «ВіК Технології».

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що дюкер ввели в експлуатацію у 1988 році, і він є єдиним джерелом водопостачання для трьох мікрорайонів. На місці аварії безперервно працюють фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал» та підприємства «ВіК Технології».

Наразі триває санація діючого колектора. Уже проштовхнули близько 60 метрів нової труби, роботи виконують у цілодобовому режимі. За попередніми прогнозами, ліквідація аварії триватиме ще приблизно три дні.

Виконувач обов’язків генерального директора МКП «Миколаївводоканал» Василь Тельпіс пояснив, що в трубу діаметром 500 міліметрів протягують поліетиленову трубу діаметром 315 міліметрів.

«Наше завдання — провести трубу через річку, з’єднати всі елементи та відновити подачу води. Причиною аварії стала корозія сталевої труби. Дюкер 1988 року, і хоча його стан не був критичним, він уже вичерпав свій ресурс», — зазначив Василь Тельпіс.

Він також додав, що ці роботи є тимчасовим рішенням. «Миколаївводоканал» уже має проєкт будівництва нового дюкера вартістю 46 мільйонів гривень. Наразі підприємство шукає донорів для реалізації цього проєкту.

На місці аварії побував і міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Він повідомив, що для мешканців постраждалих мікрорайонів організували підвіз очищеної та питної води.

«На локаціях працює п’ять машин від водоканалу, також залучені тролейбуси-водовози. Наразі працюють лише ті точки видачі очищеної води, які функціонують від свердловин, є проблеми з тим, що подекуди замерзають крани, але ми їх оперативно відігріваємо. Зараз дійсно збільшилося споживання води, яку ми підвозимо, адже її використовують не лише для приготування їжі та пиття, а й для побутових потреб, тому всі наші можливості з доставки води наразі спрямовані саме на ці мікрорайони», — Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

За словами міського голови, будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».