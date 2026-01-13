Нардеп Копитін запропонував Миколаєву взяти кредит на ремонт дюкера в Соляних, де без води залишилися 40 тисяч мешканців

Ліквідіція аварії на дюкері у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

Народний депутат України Ігор Копитін запропонував Миколаєву взяли кредит в Європейського інвестиційного банку для відновлення дюкера, через аварію на якому без водопостачання залишилися близько 40 тисяч мешканців мікрорайонів Соляні, Північний та Тернівка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Ігоря Копитіна, проблема водопостачання в Миколаєві є системною і значно ускладнилася після російських обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

«Під час війни звикаємо до будь-яких умов. Мама пише з Миколаєва - «води нема ніякої». І не буде щонайменше п'ять днів. Її такими проблемами не злякати, вона вміє справлятися. Але ситуація, звісно, гнітюча. Всі знають про хронічні проблеми міста з водопостачанням через російські обстріли. Ворог підірвав водогін ще на початку вторгнення, солона вода тоді сильно пошкодила труби. Цього разу аварія на дюкері – потрібно міняти труби по дну річки. І це точно буде не останній ремонт на жаль», — написав депутат.

Ігор Копитін зазначив, що можливим рішенням може стати залучення фінансування від Європейського інвестиційного банку. Йдеться про програму обсягом 100 мільйонів євро, спрямовану на відновлення систем водопостачання та водовідведення в постраждалих регіонах України.

Відбір проєктів для цієї програми оголосили Міністерство розвитку громад та територій спільно з ЄІБ. За словами депутата, умови кредитування є прийнятними, тож Миколаївщина не повинна втратити можливість долучитися до програми.

«Я готовий надати всю необхідну підтримку керівникам громад і міста, щоб Миколаїв та область стали учасниками цієї програми», — додав Ігор Копитін.

Нагадаємо, у Миколаєві через аварію на водогоні 11 січня припинили водопостачання в мікрорайонах Соляні, Північний та Тернівка. Для забезпечення людей водою місто залучило спеціальні тролейбуси.

У «Миколаївводоканалі» уточнили, що строки експлуатації дюкеру вже завершилися, тому мова йде не про простий ремонт. За попередньою оцінкою, необхідна заміна близько 190 метрів труби діаметром 350 міліметрів по дну річки.

Пізніше мер Олександр Сєнкевич повідомив, що дюкер планують «підлатати» за 4 мільйони гривень. Втім, це буде лише тимчасове вирішення проблеми.

За словами міського голови, будівництво дюкера у мікрорайоні Варварівка не було марною тратою бюджетних коштів. Водночас, непопулярність водопроводу серед мешканців мікрорайону Варварівка він пояснює якістю води, яка наразі подається в мережу через проблеми з водогоном в місті.

Що з водою у Варварівці?

Будівництво дюкера для мікрорайону Варварівка почалось у вересні 2019 року за замовленням житлово-комунального департаменту Миколаївської міськради. Будівництво дюкера до Варварівки було розпочато у 2019 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету — було витрачено 19,5 мільйона гривень. Для закінчення будівництва об'єкта інфраструктури Миколаївська міська рада просила фінансування у 2020 році за рахунок коштів ДФРР у розмірі 36 мільйонів гривень.

Ще 21 мільйон гривень було виділено на реалізацію проєкту із коштів міського бюджету Миколаєва, щоб завершити будівництво дюкера та забезпечити мікрорайон водопроводом уже у 2020 році.

5 листопада 2020 року відбулася урочиста церемонія запуску водопроводу до мікрорайону Варварівка.

27 червня 2021 року в елементі системи водопостачання з'явилися великі тріщини. Після чого робітники почали замазувати тріщини частини дюкера у мікрорайоні Варварівка.

Через майже три роки після закінчення будівництва, у серпні 2023 року, дюкер у мікрорайоні Варварівка ввели в експлуатацію. Його передали на баланс комунального підприємства «Миколаївводоканал».