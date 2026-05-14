 Чому в США зняли мурал з українкою Іриною Заруцькою

Скандал у США: через Ілона Маска та «політику» прибрали мурал із вбитою українкою

В США зняли мурал з українкою Іриною Заруцькою, фото Ryan Medeiros / X

В американському місті Провіденс прибрали мурал із зображенням українки Ірини Заруцької, який викликав гучні суперечки серед містян та місцевої влади.

Про це повідомляє Fox News.

Портрет з’явився на стіні бару Dark Lady як символ пам’яті про загиблу іммігрантку, проте замість вшанування став причиною скандалу через фінансування від Ілона Маска.

Бізнесмен виділив мільйон доларів на серію таких стінописів, що змусило мерію та мешканців запідозрити політичну гру. Власники закладу спочатку намагалися відстояти малюнок, пояснюючи його ідеєю «американської мріі», але під тиском чиновників та невдоволеної громади погодилися на демонтаж.

Мер Провіденса Бретт Смайлі відкрито підтримав зняття портрета, щоб уникнути подальшого розколу в місті. Тепер активісти шукають нове місце для пам’ятної роботи та планують розмістити її на стіні одного з місцевих ресторанів.

Нагадаємо, що у польському місті Яроцин виявили тіло 35-річного громадянина України з ознаками смертельних поранень, завданих гострим предметом.

