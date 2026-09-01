Миколаїв отримає ₴449,5 млн освітньої субвенції до кінця року

Учні Миколаївського ліцею №55 під час очних уроків. Фото: «МикВісті»

Миколаїв отримає з державного бюджету 449,5 мільйона гривень освітньої субвенції на останні чотири місяці 2026 року.

Відповідний розподіл Кабінет Міністрів затвердив постановою від 31 серпня, пишуть «МикВісті».

Загалом громади Миколаївщини отримають понад 1 мільярд гривень освітньої субвенції. Найбільшу суму передбачили саме для Миколаєва — 449,5 мільйона гривень, обласний бюджет отримає ще 166,6 мільйона гривень.

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Серед інших громад області найбільші суми отримають Первомайська — 82,5 мільйона гривень, Вознесенська — 56,3 мільйона, Південноукраїнська — 49 мільйонів, Кривоозерська — 42,4 мільйона та Баштанська — 39,2 мільйона гривень.

Загалом Кабмін розподілив між місцевими бюджетами країни 57,4 мільярда гривень освітньої субвенції.

Освітня субвенція — це кошти, які держава передає місцевим бюджетам для фінансування оплати праці педагогів, зокрема вчителів закладів загальної середньої освіти. Тобто йдеться не про окремі ремонти шкіл, закупівлю обладнання чи харчування учнів — для таких витрат передбачені інші джерела та бюджетні програми.

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Нагадаємо, Миколаївська міська рада півроку тому звернулася до уряду та Верховної Ради з проханням надати місту додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міської влади, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1,14 мільярда гривень.

Ще на початку року міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що Міністерство фінансів аналізуватиме фінансовий стан Миколаєва, щоб оцінити потребу міста у додатковому фінансуванні. Водночас він наголошував, що остаточне рішення залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Наразі, за словами мера, місто досі не отримало офіційної відповіді на звернення. Під час останнього візиту Прем'єр-міністра України Юлії Свириденко до Миколаєва він знову порушив це питання. За словами Олександра Сєнкевича, звернення було переадресоване Міністерству фінансів, яке продовжує аналізувати бюджет міста.

Через відсутність додаткового фінансування місто вже готується перерозподіляти власні кошти. Зокрема, йдеться про забезпечення безкоштовного харчування дітей у школах і дитячих садках.

— Будемо дивитися, звідки ми зможемо зняти і перерозподілити кошти на харчування дітей. Але це критична ситуація. Скільки б ми не перерозподіляли, грошей від цього більше не стане. На кінець року нічого не залишиться, — підсумував Олександр Сєнкевич.

Раніше мер Олександр Сєнкевич заявляв, що бюджет Миколаєва на 2026 рік є «бюджетом існування» і не покриває всіх потреб громади. За його словами, місту бракує коштів на підвищення заробітної плати педагогам, яке ініціювала держава, оплату комунальних послуг, ремонт доріг та інші видатки.