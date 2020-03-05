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В Вашингтоне нет единодушия по поводу поддержки Турции в сирийском Идлибе из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, заявил американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джефри.
Об этом сообщает Европейская правда.
Выступая в Стамбуле, Джефри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что американские чиновники разделены по вопросу любой дальнейшей поддержки.
— В Вашингтоне нет единодушия взглядов на то, что делать и как быстро это сделать. Это все еще рассматривают, - заявил Джефри, описывая вопрос С-400 как «очень серьезную обеспокоенность для Конгресса и нашего оборонного ведомства».
Он сказал, что Турция и США ищут пути решения проблемы С-400, повторив, что США настаивают, чтобы европейские и натовские союзники сделали весомый вклад в усилия по Идлибу.
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны Patriot, и Вашингтон оценивает это в контексте С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг поехал в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Идлибу. Эрдоган заявил, что надеется достичь соглашения о прекращении огня в регионе.
Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении военной операции в Сирии под названием «Щит весны».
Ранее также стало известно, что Россия в Сирии поспешно наращивает свои военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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В Вашингтоне нет единодушия по поводу поддержки Турции в сирийском Идлибе из-за приобретения Анкарой российских ракетных систем С-400, заявил американский спецпредставитель в Сирии Джеймс Джефри.
Об этом сообщает Европейская правда.
Выступая в Стамбуле, Джефри повторил, что Вашингтон уже предложил гуманитарную помощь и обмен информацией с Турцией, но добавил, что американские чиновники разделены по вопросу любой дальнейшей поддержки.
— В Вашингтоне нет единодушия взглядов на то, что делать и как быстро это сделать. Это все еще рассматривают, - заявил Джефри, описывая вопрос С-400 как «очень серьезную обеспокоенность для Конгресса и нашего оборонного ведомства».
Он сказал, что Турция и США ищут пути решения проблемы С-400, повторив, что США настаивают, чтобы европейские и натовские союзники сделали весомый вклад в усилия по Идлибу.
Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары по системам противовоздушной обороны Patriot, и Вашингтон оценивает это в контексте С-400.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг поехал в Москву на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по Идлибу. Эрдоган заявил, что надеется достичь соглашения о прекращении огня в регионе.
Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 1 марта объявил о проведении военной операции в Сирии под названием «Щит весны».
Ранее также стало известно, что Россия в Сирии поспешно наращивает свои военное группировки перед переговорами президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.