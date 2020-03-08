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Об этом сообщает NASA.
Запуск состоялся 6 марта на мысе Канаверал в США.
Стыковка с МКС запланирована на 9 марта. Ракета-носитель уже вернулась на Землю и села на платформу в Тихом океане.
Ожидается, что Cargo Dragon вернется на Землю с результатами исследований 9 апреля.
Для SpaceX это был двадцатый успешный запуск Cargo Dragon в рамках контракта с NASA. Это единственный космический корабль для поставок на станцию, который способен возвращать грузы на Землю.
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Об этом сообщает NASA.
Запуск состоялся 6 марта на мысе Канаверал в США.
Стыковка с МКС запланирована на 9 марта. Ракета-носитель уже вернулась на Землю и села на платформу в Тихом океане.
Ожидается, что Cargo Dragon вернется на Землю с результатами исследований 9 апреля.
Для SpaceX это был двадцатый успешный запуск Cargo Dragon в рамках контракта с NASA. Это единственный космический корабль для поставок на станцию, который способен возвращать грузы на Землю.