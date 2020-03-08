Об этом сообщает NASA.

Запуск состоялся 6 марта на мысе Канаверал в США.

Стыковка с МКС запланирована на 9 марта. Ракета-носитель уже вернулась на Землю и села на платформу в Тихом океане.

Ожидается, что Cargo Dragon вернется на Землю с результатами исследований 9 апреля.

Для SpaceX это был двадцатый успешный запуск Cargo Dragon в рамках контракта с NASA. Это единственный космический корабль для поставок на станцию, который способен возвращать грузы на Землю.