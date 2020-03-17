Об этом заявил эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич, передает «Интерфакс».

Он рассказал, что 98 человек прошли тест на коронавирус и все результаты были отрицательные.

Галич добавил, что под наблюдением врачей сейчас находятся 1068 человек, из них за 438 наблюдает Институт общественного здравоохранения.