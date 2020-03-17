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Об этом заявил эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич, передает «Интерфакс».
Он рассказал, что 98 человек прошли тест на коронавирус и все результаты были отрицательные.
Галич добавил, что под наблюдением врачей сейчас находятся 1068 человек, из них за 438 наблюдает Институт общественного здравоохранения.
Как пишет Reuters, Черногория временно остановила международное транспортное сообщение (воздушное, железнодорожное и автомобильное). В правительстве пообещали способствовать возвращению собственных граждан.
По последним данным, количество инфицированных коронавируса SARS-CoV-2 в мире выросло до 182 407 случаев. 80237 человек выздоровели, а 7330 умерли.
Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае — 81 051. В то же время новым эпицентром заражения стала Европа. Там зафиксировали большее количество новых случаев заражения, чем в Китае.
Об этом заявил эпидемиолог Института общественного здравоохранения Черногории Игорь Галич, передает «Интерфакс».
Он рассказал, что 98 человек прошли тест на коронавирус и все результаты были отрицательные.
Галич добавил, что под наблюдением врачей сейчас находятся 1068 человек, из них за 438 наблюдает Институт общественного здравоохранения.
Как пишет Reuters, Черногория временно остановила международное транспортное сообщение (воздушное, железнодорожное и автомобильное). В правительстве пообещали способствовать возвращению собственных граждан.
По последним данным, количество инфицированных коронавируса SARS-CoV-2 в мире выросло до 182 407 случаев. 80237 человек выздоровели, а 7330 умерли.
Большинство случаев зафиксировали на материковом Китае — 81 051. В то же время новым эпицентром заражения стала Европа. Там зафиксировали большее количество новых случаев заражения, чем в Китае.