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Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гуйдейл стал специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакастрофы самолета МАУ в Иране.
Об этом в Оттаве объявил сам Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.
— Трагедия МАУ не дожна была случиться, и родственники, и близкие жертв заслуживают знать, почему и как это произошло. В то время как мы работаем над обеспечением ответственности и справедливости, на которую они заслуживают, нам также следует выработать стратегию лучшего реагирования на международные авиакатастрофы. Уверен, что Ральф Гуйдейл имеет необходимый опыт для определения лучших подходов и способов поддержки, чтобы удостовериться в надлежащей компенсации для родственников, — отметил Джастин Трюдо.
В его офисе добавили, что новоназначенный спецсоветник «изучит опыт, полученный после катастрофы рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» и других авиакатастроф, в том числе рейса 302 «Эфиопских авиалиний» и рейса 182 «Индийских авиалиний».
— Он разработает принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на международные авиакатастрофы, и предоставит рекомендации относительно лучших практик, в том числе по средствам и механизмам, необходимым для недопущения подобных случаев, —пояснили у Трюдо.
Напомним, в феврале страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.
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Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гуйдейл стал специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакастрофы самолета МАУ в Иране.
Об этом в Оттаве объявил сам Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.
— Трагедия МАУ не дожна была случиться, и родственники, и близкие жертв заслуживают знать, почему и как это произошло. В то время как мы работаем над обеспечением ответственности и справедливости, на которую они заслуживают, нам также следует выработать стратегию лучшего реагирования на международные авиакатастрофы. Уверен, что Ральф Гуйдейл имеет необходимый опыт для определения лучших подходов и способов поддержки, чтобы удостовериться в надлежащей компенсации для родственников, — отметил Джастин Трюдо.
В его офисе добавили, что новоназначенный спецсоветник «изучит опыт, полученный после катастрофы рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» и других авиакатастроф, в том числе рейса 302 «Эфиопских авиалиний» и рейса 182 «Индийских авиалиний».
— Он разработает принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на международные авиакатастрофы, и предоставит рекомендации относительно лучших практик, в том числе по средствам и механизмам, необходимым для недопущения подобных случаев, —пояснили у Трюдо.
Напомним, в феврале страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа