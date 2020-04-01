Бывший министр общественной безопасности Канады Ральф Гуйдейл стал специальным советником премьер-министра Джастина Трюдо по вопросам авиакастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом в Оттаве объявил сам Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

— Трагедия МАУ не дожна была случиться, и родственники, и близкие жертв заслуживают знать, почему и как это произошло. В то время как мы работаем над обеспечением ответственности и справедливости, на которую они заслуживают, нам также следует выработать стратегию лучшего реагирования на международные авиакатастрофы. Уверен, что Ральф Гуйдейл имеет необходимый опыт для определения лучших подходов и способов поддержки, чтобы удостовериться в надлежащей компенсации для родственников, — отметил Джастин Трюдо.

В его офисе добавили, что новоназначенный спецсоветник «изучит опыт, полученный после катастрофы рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» и других авиакатастроф, в том числе рейса 302 «Эфиопских авиалиний» и рейса 182 «Индийских авиалиний».

— Он разработает принципы, которыми будет руководствоваться Канада, реагируя на международные авиакатастрофы, и предоставит рекомендации относительно лучших практик, в том числе по средствам и механизмам, необходимым для недопущения подобных случаев, —пояснили у Трюдо.

Напомним, в феврале страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивают на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.