Сегодня, 7 апреля, глава областного совета, Виктория Москаленко посетила Николаевский военный госпиталь и передала маски для медицинских работников и пациентов, а также средства для дезинфекции, приобретенные за свой счет.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

Виктория Москаленко пообщалась с руководителем госпиталя Владимиром Визняком. Сегодня госпиталь в случае вспышки коронавируса в области может принять 40 больных пациентов с возможностью увеличения до 60 койкомест.

Однако учрежденние дополнительно требует большого количества защитных костюмов и очков для медицинских работников, также есть постоянная потребность в одноразовых масках и средствах для дезинфекции.

«Коллектив медицинских работников поблагодарил главу Николаевского областного совета за помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.

Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.

Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.