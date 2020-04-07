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Сегодня, 7 апреля, глава областного совета, Виктория Москаленко посетила Николаевский военный госпиталь и передала маски для медицинских работников и пациентов, а также средства для дезинфекции, приобретенные за свой счет.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Виктория Москаленко пообщалась с руководителем госпиталя Владимиром Визняком. Сегодня госпиталь в случае вспышки коронавируса в области может принять 40 больных пациентов с возможностью увеличения до 60 койкомест.
Однако учрежденние дополнительно требует большого количества защитных костюмов и очков для медицинских работников, также есть постоянная потребность в одноразовых масках и средствах для дезинфекции.
«Коллектив медицинских работников поблагодарил главу Николаевского областного совета за помощь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.
Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.
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Сегодня, 7 апреля, глава областного совета, Виктория Москаленко посетила Николаевский военный госпиталь и передала маски для медицинских работников и пациентов, а также средства для дезинфекции, приобретенные за свой счет.
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
Виктория Москаленко пообщалась с руководителем госпиталя Владимиром Визняком. Сегодня госпиталь в случае вспышки коронавируса в области может принять 40 больных пациентов с возможностью увеличения до 60 койкомест.
Однако учрежденние дополнительно требует большого количества защитных костюмов и очков для медицинских работников, также есть постоянная потребность в одноразовых масках и средствах для дезинфекции.
«Коллектив медицинских работников поблагодарил главу Николаевского областного совета за помощь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко намерена инициировать перед депутатским корпусом вотум недоверия главе облгосадминистрации Александру Стаднику, который, по ее мнению, не может подготовить область к пандемии коронавируса.
Напомним, Николаевская облгосадминистрация опубликовала разъяснение, почему 10 дней не выполняется решение сессии областного совета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавирусного заболевания COVID-19. Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что облгосадминистрация не имеет законного права затягивать процесс выполнения решения сессии облсовета о выделении денег на мероприятия по противодействию распространения коронавируса, даже если глава ОГА Александр Стадник с ним не согласен.
Как известно, в пятницу, 27 марта депутаты облсовета приняли решение увеличить количество средств на борьбу с коронавирусом на 36 миллионов гривен. После чего, глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко призвала Александра Стадника подписать проект бюджета, чтобы начать осваивать выделенные деньги.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь