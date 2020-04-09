Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, комментируя почему медработники Николаева сушат одноразовые халаты и шапочки, заявил, что делается это в целях дезинфекции и такая практика происходит во всех странах мира.

Об этом он рассказал сегодня, 9 апреля, общаясь с журналистам в Николаеве, сообщают НикВести.

Так, ранее в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга сообщил, что врачи городской поликлиники № 5 в Николаеве из-за необеспеченности защитными средствами вынуждены стирать одноразовые костюмы и шапочки. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что средства индивидуальной защиты вывешивают после дезинфекции, а потом отправляют на утилизацию.

По словам Виктора Ляшко, такая практика дезинфекции защитных халатов, шапочек и масок происходит во всех странах мира, в частности, в Германии, Франции, Италии и США.

— Состояние обеспечения средствами индивидуальной защиты у каждого медучреждения разное. Каждый рассчитывает их под определенное количество по методике. В связи с тем, что сегодня не поступают больные с коронавирусной инфекцией, а поступают с подозрением на коронавирус — средства индивидуальной защиты используются по-разному. Мы все должны сегодня понимать, что вопрос обеззараживания инфекции хирургических масок, респираторов, а также одноразовых костюмов биологической защиты происходит во всех странах мира. Посмотрите на Германию, Францию, Италию и США, - сказал Виктор Ляшко.

Также он добавил, что на сегодняшний день существует глобальный дефицит средств индивидуальной защиты.

— Сегодня есть глобальный дефицит средств индивидуальной защиты. Поэтому говорить о том, что сегодня происходит что-то криминальное — нельзя. Нужно пойти и посмотреть что именно там было. Я более, чем уверен, что костюм биологической безопасности, который используется на протяжении смены — не одноразовый. Обрабатывая его дезинфицирующим средством, просушивая — он будет безопасен. В этом проблемы нет, - сказал Виктор Ляшко.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на совещании с регионами интересовался, почему в Николаевской области нет коронавируса. При этом замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в МОЗ проверят Николаевскую область на отсутствие зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что Николаевская область готова к возможной вспышке коронавируса, а медики обеспечены всем необходимым. При этом Александр Стадник надеется, что именно с Николаевщины начнется прогресс в завершении пандемии по Украине. После чего глава ОГА сказал, что в регионе до сих пор нет подтвержденных случаев заболевания благодаря действиям властей, которые работают на опережение.