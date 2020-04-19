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В Херсоне в Свято-Духовском кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата во время пасхальных богослужений зафиксировали нарушения карантина.
Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Херсонской области.
«Правоохранители заметили, что верующие начинают скапливаться. Полицейские немедленно подошли, провели беседу с прихожанами и священнослужителями, после чего мероприятия продолжились с соблюдением необходимой дистанции», — говорится в сообщении.
Херсонское издание «Мост» сообщает, что в литургии участвовал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.
«В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали все свои обряды, причем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. Полиции, которая бы делала замечания людям, которые подвергали себя и окружающих опасности, заметно не было. Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета Владислав Мангер», — отмечает издание.
Его автомобиль стоял под храмом, а вокруг собора ходили его охранники.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
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В Херсоне в Свято-Духовском кафедральном соборе Украинской православной церкви Московского патриархата во время пасхальных богослужений зафиксировали нарушения карантина.
Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции Херсонской области.
«Правоохранители заметили, что верующие начинают скапливаться. Полицейские немедленно подошли, провели беседу с прихожанами и священнослужителями, после чего мероприятия продолжились с соблюдением необходимой дистанции», — говорится в сообщении.
Херсонское издание «Мост» сообщает, что в литургии участвовал глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.
«В полночь священники водили крестный ход вокруг храма, совершали все свои обряды, причем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. Полиции, которая бы делала замечания людям, которые подвергали себя и окружающих опасности, заметно не было. Скорей всего, это связано с тем, что вместе с русскими священнослужителями в эту ночь в соборе молился глава облсовета Владислав Мангер», — отмечает издание.
Его автомобиль стоял под храмом, а вокруг собора ходили его охранники.
Напомним, пасхальные богослужения в Украине посетили около 130 тысяч прихожан.
Праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
В своб очередь, николаевские полицейские поблагодарили граждан, которые ответственно отнеслись к праздничным богослужениям по случаю Пасхи и остались дома.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.