Народный депутат Украины Николай Тищенко

Народный депутат Украины Николай Тищенко заявил, что фактически является представителем президента Украины Владимира Зеленского в Киеве и следит за выполнением его указов.

Об этом Николай Тищенко рассказал в интервью Украинской правде.

Так, отвечая на вопрос касательно скандала, который разгорелся после того как журналисты узнали о том, что ресторан Велюр, который принадлежит нардепу Тищенко работает в условиях карантина, Николай Тищенко отметил, что скандал был создан искусственно.

– Журналисты неделю снимали одних и тех же людей. Это народные депутаты, которые приходили на встречи. И я, если вы помните, возглавляю предвыборный штаб города Киева Зе!Команды. То есть, фактически я являюсь представителем президента в городе Киеве и осуществляю контроль за распоряжениями указов президента. Грубо говоря, все, что президент говорит с экранов, я должен проконтролировать – как местная власть выполняет указы президента. Все. Четко и понятно, - сказал Николай Тищенко.

Напомним, 27 апреля журналисты Bihus.Info обнародовали сюжет о том, что столичный ресторан «Велюр», который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко Киеве продолжает работать и принимать посетителей, несмотря на введенные в стране карантинные ограничения. Так сообщалось, что 20 апреля в этом ресторане был замечен николаевский нардеп от «СН» Игорь Негулевский. Сам Николай Тищенко заверил, что в ресторане «Велюр» он иногда проводит личные встречи. Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал статистику нарушений карантина среди заведений общественного питания. В частности, среди нарушителей есть столичный ресторан народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко.

Позже, народные депутаты от партии «Слуга народа», владелец работавшего во время карантина ресторана «Велюр» в Киеве Николай Тищенко и его коллега из Николаевской области Игорь Негулевский обвинили компанию «Нибулон» в подкупе народных депутатов, чтобы те не поддерживали законопроект о внутреннем водном транспорте, который сейчас готовится к рассмотрению парламентом во втором чтении.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский, реагируя на заявление народных депутатов от «Слуги народа» Николая Тищенко и николаевца Игоря Негулевского, признался, что ему жаль, что живет с такими людьми в одной стране.