Депутат Николаевского городского совета Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию, чтобы протянуть вопрос размещения рынка на улице Силикатной в Матвеевке.
Об этом стало известно в понедельник, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.
На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос размещения рынка на земельном участке, площадью 120 м2, по улице Силикатной, возле дома №275 в Центральном районе Николаева.
Депутат по данному округу Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию и рассказал, что на данном участке планируют разместить ранок, который будет соблюдать всем санитарным нормам.
— Я уже объяснял. Это мы старые будки убираем и делаем нормальный, цивилизованный рынок, - сказал Сергей Мотуз.
Стоит отметить, что в ходе голосования члены комиссии поддержали данный проект решения.
Напомним, что через исполнительный комитет Николаевского городского совета пытались протянуть вопрос о предоставлении жилья родственнику депутата Олега Солтыса.
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Депутат Николаевского городского совета Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию, чтобы протянуть вопрос размещения рынка на улице Силикатной в Матвеевке.
Об этом стало известно в понедельник, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.
На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос размещения рынка на земельном участке, площадью 120 м2, по улице Силикатной, возле дома №275 в Центральном районе Николаева.
Депутат по данному округу Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию и рассказал, что на данном участке планируют разместить ранок, который будет соблюдать всем санитарным нормам.
— Я уже объяснял. Это мы старые будки убираем и делаем нормальный, цивилизованный рынок, - сказал Сергей Мотуз.
Стоит отметить, что в ходе голосования члены комиссии поддержали данный проект решения.
Напомним, что через исполнительный комитет Николаевского городского совета пытались протянуть вопрос о предоставлении жилья родственнику депутата Олега Солтыса.