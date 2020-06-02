Депутат Николаевского городского совета Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию, чтобы протянуть вопрос размещения рынка на улице Силикатной в Матвеевке.

Об этом стало известно в понедельник, 1 июня в ходе заседания земельной комиссии Николаевского городского совета, пишут НикВести.

На рассмотрение комиссии был вынесен вопрос размещения рынка на земельном участке, площадью 120 м2, по улице Силикатной, возле дома №275 в Центральном районе Николаева.

Депутат по данному округу Сергей Мотуз пришел на земельную комиссию и рассказал, что на данном участке планируют разместить ранок, который будет соблюдать всем санитарным нормам.

— Я уже объяснял. Это мы старые будки убираем и делаем нормальный, цивилизованный рынок, - сказал Сергей Мотуз.

Стоит отметить, что в ходе голосования члены комиссии поддержали данный проект решения.

Напомним, что через исполнительный комитет Николаевского городского совета пытались протянуть вопрос о предоставлении жилья родственнику депутата Олега Солтыса.