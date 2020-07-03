Министр финансов Сергей Марченко заявил, что отставка главы Национального банка Якова Смолия сорвала Украине «сделку десятилетия» в виде размещения еврооблигаций.

Об этом сказала вечером 2 июля в эфире «1+1», передает LB.ua.

«Вчера состоялось одно важное событие — оно было немного шоковое, которое сорвало нам сделку десятилетия. Я не побоюсь этого слова. Потому что такая доходность, с которой мы вчера могли позаимствовать, — последний раз такая доходность была в 2007-2011 годах», — сказал он.

По его словам, отставка главы центробанка — неординарное событие для инвесторов, поэтому размещение пришлось отменить.

«Возникает много вопросов. Мы вынуждены были прекратить размещение — и сегодня утром оно было отменено. Это было взвешенное решение с учетом тех факторов, которые были», — сказал Сергей Марченко.

Отмечается, что Украина собиралась разместить евробонды на 1,75 миллиарда долларов со сроком погашения в 2033 году под 7,3-7,4%.

Напомним, накануне глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке из-за «системного политического давления».

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Европейский банк реконструкции и развития тоже обеспокоен отставкой главы Национального банка Якова Смолия.

При этом Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

Отметим, что заявление Якова Смолия об отставке обвалило гривну на межбанке.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.