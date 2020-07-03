Михаил Мотуз

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 2001 - 2004 годов Михаил Мотуз заявил, что произошедший сегодня утром инцидент с самопроизвольным поднятием разводной части моста свидетельствует о том, что его конструкция требует ремонта.

Об этом Михаил Мотуз написал в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что разводная часть моста должна быть зафиксирована специальными болтами. Отметим, что об этом в комментарии НикВести также рассказал экс-директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Валерий Положенко. По словам Михаила Мотуза, действительно, из-за отсутствия этих болтов, мост держался фактически за счет веса асфальта. Что касается, противовесов, то они должны служить не для того, чтобы держать разводную часть моста, а нужны для сведения моста.

— Мост действительно требует серьезного ремонта, но саморазвелся он так как не был зафиксирован специальными фиксирующими болтами после после последней разводки и он держался за счет веса асфальта. Противовесы не держат разводную часть, они помогают опуститься и дать возможность жестко заблокировать разводную часть, - сказал Михаил Мотуз.

Отметим, что Ингульский мост — единственный автомобильный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью Николаева. Кроме того, этот мост — часть международного транспортного коридора - трассы М-14 «Одесса Мелитополь Новоазовск» и является стратегически важным для инфраструктуры Украины.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко заявил о то, что Ингульский мост в Николаеве сегодня утром самопроизвольно поднялся из-за работ по ремонту асфальтного покрытия. По его словам, конструкция разводной части стала легче, а потому мост развелся.

Он отметил, что Служба автомобильных дорог Николаевской области, которая является заказчиком работ по ремонту асфальтового покрытия на мосту, не согласовала с «ЭЛУ Автодорог» порядок выполнения работ, а также не уведомила о начале ремонта. Как известно, работы по ремонту дороги на мосту начались в понедельник, 29 июня.

После инцидента Александр Сенкевич в комментарии НикВести сказал, что, по его мнению, самопроизвольная разводка моста произошла из-за того, что Служба автодорог области не привлекла к ремонтным работам на мосту коммунальное предприятие «ЭЛУ Автодорог», на балансе которого находится конструкция моста.

В ответ на это руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

Депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия «Николаевавтодор» Сергей Шульгач, в свою очередь, считает, что вероятной причиной произвольной разводки моста стала неполадка в «мозгах» моста — автоматике.