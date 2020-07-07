Николаевский городской голова Александр Сенкевич надеется, что депутаты Николаевского в ближайшее время рассмотрят все накопившиеся за последние годы земельные вопросы.

Об этом Александр Сенкевич сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Ранее, 17 июня, Александр Сенкевич заявил, что в течение месяца на сессии городского совета будут рассмотрены все «зависшие» земельные вопросы. Как известно, в Николаевском городском совете за последние годы по различным причинам оказались нерассмотренными и «зависли» около 2 тысяч земельных вопросов. Часть таких вопросов, а именно 750, уже выносились на рассмотрение сессии, однако спустя какое-то время они были отправлены для проведения повторной предсессионной процедуры.

— Я такой, что открыл бы все вопросы, которые отвисели 20 дней, некоторые из них по три года висят, все вставил в повестку дня, и мы начинали бы их голосовать. Просто шли бы по чуть-чуть. Надо проводить сессию каждый четверг - будем проводить каждый четверг. Отработали - новую пачку. Есть вопросы - смотрим, рассматриваем отдельно, по-конкретному. Не подходит - хорошо, отправляем в архитектуру с негативным заключением, - сказал Александр Сенкевич.

Он отметил, что после повторного рассмотрения департаментом архитектуры части вопросов, 20 их них получили новое заключение - с позитивного на негативное.

Кроме того, также отпала необходимость в вынесении в сессионный зал 54 вопросов, которые касаются продления аренды. По словам мэра. он может по молчаливому согласию продлить своей подписью.

— Если документы были поданы в срок, не нарушалось земельное законодательство, не было нарушений по земельному участку, то я могу, сессия меня уполномочила, продолжать такие договоры на тех же условиях и на тот же срок. Что это значит? Мы проверяем, есть ли задолженность по налогу на землю, если этот объект не является спорным, то есть, два землевладельца ссорятся в суде по границе, таким не продлеваем, если там нет временных сооружений и если эта земеля не бралась, например, под застройку когда-то 10 лет назад, и ничего с ней не делалось, и люди хотят еще себе — мы понимаем, что это просто удержание земли с минимальным налогом, потому что она используется как под застройку, там понижается налог на землю. В этом смысле, еще 54 файла уйдут, которые ждут эти решения. Я думаю, что депутаты готовы к тому, чтобы просто пойти и поработать, чтобы закрыть эту каденцию, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что с предложением включить в повестку дня сессии горсовета, которая длилась с сентября 2019 года, все без исключения земельные вопросы, которые были опубликованы на сайте горсовета и прошли всю предусмотренную законодательством предсессионную процедуру, неоднократно выступали депутаты горсовета Игорь Дятлов и Елена Киселева. В свою очередь, депутат Федор Панченко выступал с инициативой о необходимости рассмотрения на сессии только части этих вопросов. Последний раз депутаты спорили об этом на сессии Николаевского горсовета 23 июня. Однако ни одно из предложений не набрало необходимого количества голосов депутаты, в итоге мэр Николаева Александр Сенкевич закрыл сессию.

Повестку дня следующей земельной сессии, которую Александр Сенкевич созвал на 16 июля, формирует мэр и его подчиненные.