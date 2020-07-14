Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, если Кабинет Министров Украины не разрешит работать развлекательным заведениям после 23:00, то этот вопрос решать на местном уровне.

Такое решения было принято в ходе встречи главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предпринимателями Коблево, сегодня, 14 июля, пишут НикВести.

В частности, предприниматели рассказали, что до конца сезона осталось 6 выходных дней и просили отменить запрет на работу заведений после 23:00.

— За эти полтора месяца мы отбиваем все наши вложения в постройки, ремонты, оборудование — с 10 июля по 25 августа. Июнь мы работали в минус, потому что было очень мало людей и были дожди. Сегодня у нас 14 число. В тот день, когда мы должны были получать доходы, нас закрыли. До конца сезона осталось шесть выходных дней. Ради этих шести выходных дней мы готовились год, - сказал предприниматель.

Александр Стадник сообщил, что сегодня же обратится в Кабинет Министров Украины с просьбой решить данный вопрос. По его словам, если этот вопрос не решится на государственном уровне, то будет решаться на местном — заведениям разрешать работать после 23:00 с карантинными ограничениями.

— Я сегодня работаю с письмом и официально перенаправляю его на Офис президента. Официально позвоню в Кабинет министров, узнаю информацию, уточню ситуацию — дополню информацию, дам письма — будем контролировать обратную связь, но контролировать не неделю — две, а сегодня — завтра, потому что впереди выходные и людям надо знать как дальше работать. Или же мы будем выходить на комиссию ТБНС и будем принимать самостоятельное решение, брав на себя всю ответственность тот, что случится. Я точно так же всех предупреждаю — не обижайтесь — если заведения будут систематически нарушать и не брать во внимание рекомендации, то будут привлекаться к административной ответственности. В случае повторного нарушения мы будем рекомендовать закрыть такие развлекательные заведения, - сказал Александр Стадник.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.

Во вторник, 13 июля, возле автостанции «Коблево» прошла акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Глава Березанской районной государственной администрации считает, что предприниматели курорта «Коблево» должны письменно обратиться к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику, и изложить свои требования.

Также, к митингующим в Коблево приехал глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник. Он отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.

Во вторник, 14 июля состоялась встреча главы Николаевской ОГА Александра Стадника с предприниматели курорта «Коблево».

В частности, предприниматели просили разрешить работать их заведениям после 23:00 еще полтора месяца — до 26 августа. При этом, Александр Стадник выступил в поддержку предпринимателей курортного поселка Коблево.