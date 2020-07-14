Президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой, что до конца недели определится с кандидатурой нового главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Кристалиной Георгиевой подчеркнул, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины.

«Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период», — сказалон.

Президент отметил, что провел встречи с представителями коммерческих и государственных банков и сформировал короткий список кандидатов на должность главы Национального банка, которые ему предложили представители банковского сектора. Он заверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ.

«Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины», — добавил он.

Президент сказал, что НБУ совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политики.

«Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора», — заявил он.

Глава государства отметил, что основными критериями выбора кандидатуры главы НБУ является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Как сообщалось, стали известны кандидаты на пост будущего главы НБУ. Это Даниил Гетманцев (глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике), Богдан Данилишин (глава совета НБУ), Владимир Лавренчук (экс-глава правления «Райффайзен банка Аваль») и Кирилл Шевченко (глава «Укргазбанка»).

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Перед этим Яков Смолий сообщил, что написал на имя президента заявление об отставке. Обоснованием этого заявления Смелый назвал «системный политическое давление», который мешал ему выполнять свои обязанности.

Поскольку увольнение главы Нацбанка происходит по представлению президента, существовала вероятность того, что Зеленский мог не согласовать заявления об отставке, что позволило бы Смолию и в дальнейшем оставаться на своей должности.

Послы государств «Большой семерки» прокомментировали заявление главы Нацбанка Якова Смолия об отставке, заявив, что подрыв независимости этого института может стать большим шагом назад.

Международный валютный фонд отметил достижения Нацбанка под руководством Якова Смолия и ожидает, что его преемник также обеспечит независимость НБУ.

8 июля команда Национального банка Украины обнародовала заявление с требованием прекратить политическое давление на НБУ.