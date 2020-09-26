Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выложил видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

Соотвествующие видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам замминистра внутренних дел, последние секунды полета АН-26 Вооруженных сил Украины зафиксировала видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуеве.

– Это видео должно помочь следователям и экспертам установить, что же произошло после того, как командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом, - подчеркнул Антон Геращенко.

Антон Геращенко также опубликовал снимки курсантов со словами: «Вечная память погибшим защитникам Украины».

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое курсантов из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.