Пятый апелляционный административный суд рассмотрит жалобу главы облсовета, кандидата в депутаты от «Евросолидарности» Виктории Москаленко на решение окружного суда, которое обязывает облизбирком зарегистрировать список кандидатов от «ОПЗЖ».

Об этом идет идет речь в решении апелляционного суда, опубликованом Викторией Москаленко в Facebook.

Так, сегодня, 5 октября, суд принял решение открыть апелляционное производство. Участники дела могут также подать отзыв на апелляционную жалобу.

Ранее Виктория Москаленко заявила, что облизбирком решил подыгрывать партии «ОПЗЖ», отказавшись подавать апелляцию на решения суда. Поэтому она приняла решение сделать это за членов комиссии.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

2 октября, Николаевский окружной административный суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

Также напомним, что Николаевская областная избирательная территориальная комиссия решением суда должна зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовет в понедельник, 5 октября.