«Европейская Солидарность» выиграла в апелляционной инстанции дело о незаконном отказе в регистрации списка партии на выборах в городской совет Кременчуга.

Об этом сообщает народный депутат Николай Княжицкий, передает пресс-служба политсилы.

Апелляционная жалоба ТИК рассматривалась во Втором апелляционном административном суде в Харькове.

— Это решение важно для всей Украины, поскольку мы действительно видим, что украинцы не готовы жить в тоталитарных режимах, в странах или системах, которые строят Путин или Лукашенко. Демократия у нас существует. Это очень важно и хорошо. Мы видим пример, как в Кременчуге, в отдельно взятом месте пытались эту демократию задушить. И очевидно, что место, которое руководствуется на протяжении многих лет мафией, которая включает в себя представителей разных политических сил, влияет на территориальные комиссии и думает, что они хозяева, наконец становится свободным, — отметил он во время включения на телеканале Прямой.

Он также добавил, что партия будет настаивать на том, чтобы члены избирательных комиссий, затягивающие процесс, были привлечены к ответственности.

— Мы победили в суде, победим на выборах. И я вам гарантирую, что все члены избирательных комиссий, которые намеренно затягивают избирательный процесс, отрицающие право граждан избирать и быть избранными — мы сделаем все для того, чтобы они были привлечены к ответственности. Потому что они забыли, что существует уголовная ответственность для тех людей, которые тормозят избирательный процесс и не дают людям спокойно участвовать в выборах, — сказл Николай Княжицкий.

Он отметил, что никаких оснований для затягивания избирательного процесса в ТИК не было. Это доказал суд и первой, и второй инстанции.

— Можно забрасывать абсурдными заявлениями суд, можно фальсифицировать выборы, можно не допускать к выборам честных и ответственных людей, но справедливость все равно в нашей стране побеждает. И мы еще раз убеждаемся, что Майдан происходил не зря, мы убеждаемся, что это влияет на сознание любых граждан: и во Львове, и в Харькове, и в Кременчуге. Мы видим, какую поддержку мы имеем в Кременчуге. Это фантастическая поддержка. Это значит, что этот город оживает, и наконец станет живым, нормальным, полноценным европейским городом, а не мафиозным заповедником в Украине, — убежден депутат.

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз, которая также была на суде, сообщила о деталях решения.

— Суд не удовлетворил апелляционную жалобу членов ТИК Кременчуга. Решение вступает в силу и обжалованию не подлежит. Справедливость восстановлена и кандидаты от «ЕС» в Кременчуге должны наконец вместо судебных баталий начать свою избирательную кампанию. К сожалению, действия членов ТИК можно трактовать как такие, которые препятствуют честным выборам и кандидатам от единой оппозиционной партии Украины, — отмечает Ирина Фриз.

29 сентября в Кременчуге ТИК не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии «Европейская Солидарность» в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов «Европейской Солидарности» в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

Сотни неравнодушных людей в Полтаве вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов, отметили в пресс-службе.

Напомним, 27 сентября городской и областной избиркомы выявили ряд технических ошибок в списках кандидатов от «ОПЗЖ» и предоставили партии 24 часа для исправления всех технических ошибок перед повторным рассмотрением списка кандидатов.

Однако, на заседании 29 сентября ни городской, ни областной территориальные избирательные комиссии не приняли решение о регистрации списка кандидатов в депутаты от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

2 октября, Николаевский окружной административный суд обязал областную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.

В свою очередь глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко подала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда.

6 октября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, Николаевская городская избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».