В Николаевской области процент загруженности койко-мест в больницах в половину превышает максимально допустимый уровень – 78%.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на странице Николаевской ОГА в Facebook, пишут НикВести.
По состоянию на 10 октября заполняемость по медучреждениям составляет:
Напомним, 10 октября в Николаевской области выявлено 301 новый случай COVID-19.
Как известно, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
Ранее 9 октября в Николаевской области было выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.
В Николаевской области процент загруженности койко-мест в больницах в половину превышает максимально допустимый уровень – 78%.
Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на странице Николаевской ОГА в Facebook, пишут НикВести.
По состоянию на 10 октября заполняемость по медучреждениям составляет:
Напомним, 10 октября в Николаевской области выявлено 301 новый случай COVID-19.
Как известно, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.
Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.
Ранее 9 октября в Николаевской области было выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299.
Также напомним, что 1 октября в связи с увеличением количества выявленных случаев коронавирусного заболевания COVID-19, Николаев перешел из «желтой» в «оранжевую» карантинную зону.
Мэр Николаева Александр Сенкевич в очередной раз возмутился тем, что горожане не надевают маски в общественном транспорте.