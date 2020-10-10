В Николаевской области процент загруженности койко-мест в больницах в половину превышает максимально допустимый уровень – 78%.

Информация о заполняемости кроватей в медучреждениях, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденными случаями коронавируса опубликована на странице Николаевской ОГА в Facebook, пишут НикВести.

По состоянию на 10 октября заполняемость по медучреждениям составляет:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 55,3%;

КНП «Первомайская ЦРБ» – 27,5%;

КНП Николаевского городского совета «Городская больница №1» – 55,2%;

КНП Николаевского городского совета «Роддом №1» – 20%;

КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3» – 100%;

КНП Николаевского городского совета «Городская больница №5» – 26%

КНП Николаевского городского совета «Городская детская больница №2» – 2%;

КНП «Южноукраинская городская многопрофильная больница» – 41,7%;

КНП «Вознесенская городская многопрофильная больница» – 65%;

КНП «Новобугская ЦРБ» – 3,6%;

КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» – 24%.

Напомним, 10 октября в Николаевской области выявлено 301 новый случай COVID-19.

Как известно, в пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко заявил, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.